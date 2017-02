Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame del 26, 27 e 28 febbraio 2017: Clara dice ad Adrian la verità sul suo amore per lui…

Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2017 – «Il momento della verità!» Poiché Adrian continua a non capire l’atteggiamento di Clara sul suo imminente matrimonio, la Morgenstern decide che è arrivato il momento di dirgli la verità. Ecco allora che le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che la ragazza finalmente rivela a Lechner di essere innamorata di lui. La reazione del giovane non è delle più entusiaste. Si limita a prendere atto del rifiuto di Clara di partecipare alle sue nozze, convenendo con lei che a questo punto la sua assenza dall’evento sia il partito migliore.

«La delusione di Adrian, l’inquietudine di Desirée…» Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame di domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2017

In effetti – secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore – Adrian sembra più che altro deluso dalla dichiarazione di Clara, come se gli dispiacesse che la ragazza sia innamorata di lui. Lechner incomincia a pensare che l’unico modo per archiviare questa faccenda è rompere il legame di con la Morgenstern nella speranza che prima o poi lei possa farsene una ragione. Al tempo stesso Desirée diventa piuttosto inquieta, avendo percepito del malessere nel suo futuro sposo. La Bramigk non sa della dichiarazione di Clara e quindi incomincia a figurarsi che invece la sua amica – rivale sia andata e riferire al suo uomo tutti i suoi misfatti. In seguito viene anche a sapere che la figlia di Melli non ha accettato di fargli da testimone ed è stupita dal fatto che egli non solo non appaia deluso, ma che addirittura sia del tutto indifferente. Di fronte a ciò Desirée capisce che tra i due è successo qualcosa che Adrian le nasconde…