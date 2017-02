Ballando con le stelle 2017 Ed. 12: nessun eliminato durante la prima puntata del 25 febbraio 2017

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, stasera 25 febbraio 2017 la prima puntata del programma. Ha avuto inizio stasera, 25 febbraio 2017, la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tante le novità di questa stagione, prima fra tutte la partecipazione di Valerio Scanu, cui verrà dato ampio spazio nel corso di questaggiornamento dodicesima ediIone della trasmissione. Milly Carlucci ha presentato i concorrenti, e tra questi c’è Anna Laura Rosa, che ha ballato nonostante avesse l’omero rotto. Le emozioni della serata sono state tantissime: abbiamo conosciuto i concorrenti di Ballando con le Stelle 2017 Ed. 12 ed abbiamo assistito alle loro brillanti esibizioni.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, il televoto salva Giuliana De Sio: nessun eliminato!

Giuliana De Sio con Maykel Font si sono esibiti in un charleston, ma l’esibizione non ha convinto la giuria, che peregistra lei ha avuto voti molto bassi: 3, 2, 2, 2, 0. Giuliana non ha preso per nulla bene questa votazione, ed in collegamento dalla sala delle stelle ha avuto uno sfogo. Queste le sue parole: “Colpa di un gioco al massacro di cui non sono all’altezza forse psicologicamente, non voglio che ci sia il tiro al piccione, stasera è successo, sono molto preoccupata per me e per la mia salute mentale”. A consolare l’attrice ci hanno pensato sia Milly che la giuria, spiegando all’attrice che è solo un gioco e che deve accettare serenamente i giudizi dati. Giuliana De SIO ha ricevuto i voti più bassi della serata. Il televoto, però, salva l’attrice. A rischio eliminazione sono Simone Montedoro e Fabio Basile, ma in realtà i due sono primi in classifica e lo spareggio tra di loro servirà solo per dapere a chi andrà il tesoretto. Per stasera, dunque, non ci sono eliminati a Ballando con le Stelle 2017 Ed. 12!