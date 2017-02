Ballando con le stelle 2017, possibile ritiro di Giuliana De Sio? Le ultime news. Giuliana De Sio è quest’anno nel cast di Ballando con le stelle 2017, la trasmissione del sabato sera di Rai 1. Dopo la prima puntata in onda sabato 26 febbraio e dopo i voti bassissimi della giuria, l’attrice non ha nascosto un profondo senso di rammarico ed di disagio nei confronti di un vero e proprio “gioco al massacro”.

Ballando con le stelle 2017: ultime news ad oggi.

Giuliana De Sio abbandona Ballando con le stelle e si ritira? Nonostante le difficoltà della prima puntata è invece probabile che la bravissima attrice, tra l’altro amatissima dal web dove si è commentata molto la puntata, decida di restare e di continuare a mettersi in gioco. Forti le parole di sostegno ieri di Milly Carlucci. “Non versare lacrime, la giuria giudica l’esibizione ma questo non mette in discussione te, resti una grande” ha detto la conduttrice. Giuliana De Sio resterà a Ballando?