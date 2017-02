Capelli 2017: i tagli, le acconciature e le colorazioni per la primavera estate 2017…

Tagli di capelli 2017: tagli di capelli primavera estate 2017 dall’allure vintage. Le ultime tendenze in tema di capelli primavera estate 2017 ci informano che sarà una primavera di stili decisi, per donne che sanno chi sono e cosa vogliono. Ci saranno tagli di capelli corti e pratici ma non scontati contro lunghi da portare senza vie di mezzo: mossi stropicciati oppure lisci impeccabili? Protagonisti anche i raccolti, facili da realizzare a prova di giornate in corsa. Per quanto riguarda le colorazioni spiccheranno i colori che non temeranno giudizi. Il “low mantainance bob” sarà il prototipo di taglio che si adatterà a tutte perché può spaziare dalle orecchie (tecnicamente, pixie bob) alle spalle (lob). Il caschetto è stato il taglio must del 2016 e non sembra scendere nella classifica di gradimento per questa primavera estate 2017. La prossima primavera vorrà un’allure un po’ vintage.

Capelli 2017: le acconciature e le colorazioni per la primavera estate 2017.

La prossima stagione si ispira al fascino di alcuni classici. Corti lineari e geometrici degli anni Sessanta, “shag” e medi dai volumi che strizzano l’occhio agli anni Ottanta. Al filone “messy”, finto disordinato, si contrappongono i lisci perfetti. Dal fronte dei raccolti, la treccia vince il podio dei look più apprezzati, inseguita dagli chignon alti. Anche la coda, appoggiata di lato sulla spalla, manterrà il suo spazio. Per quanto riguarda le nuance dal fronte biondi, preparatevi ad una primavera color vaniglia e “straw”, paglia. Le amanti del chiarissimo lo porteranno con le radici lasciate qualche torno più scuro. I castani saranno sontuosi e totali, prendendosi la rivincita sulle schiariture che impazzano ad ogni primavera: le pelli più chiare possono spaziare tra i “freddi” cioccolato e moka e i “caldi” marron glacé, mentre le carnagioni ambrate si permettono sfumature più ibride e speziate come il “Ronze”, ramato.