Carnevale 2017: tutti gli eventi in Lombardia…

Carnevale 2017: gli eventi in programma. L’aria di Carnevale si fa sempre più sentire. I festeggiamenti in alcune città termineranno domenica 5 marzo. Sabato 4 marzo a Milano si festeggia il Carnevale ambrosiano 2017 con il corteo in Piazza del Duomo. Tra le maschere e i costumi tradizionali, non possono mancare i grandi classici della tradizione milanese, come Meneghino e Cecca. Il 25, 26 e 28 febbraio a Caravaggio la Festa di Carnevale, sfilata dei carri allegorici e intrattenimento negli oratori e nelle piazze. Musica martedì 28 febbraio dalle 21 in largo Cavenaghi. A Brescia nei giorni di lunedì e martedì grassi, 27 e 28 Febbraio, i balarì – i ballerini e suonatori – si muovono per le vie del borgo; ed è uno spettacolo assistere ai loro movimenti ammirando i ricchissimi costumi tradizionali, soprattutto i cappelli rossi su cui vengono cuciti metri di nastri colorati e poi spille, anelli, collane. L’altro aspetto folkloristico del Carnevale bagosso sono i maschèr che, travestiti da vecchi, si divertono a fare scherzi senza farsi riconoscere.

Carnevale 2017: gli eventi in programma tra carri, sfilate e divertimento.

Il Carnevale è sempre occasione di festeggiamenti soprattutto per i bambini e Gardaland Sea Life Aquarium li attende con tante sorprese. Nelle giornate di sabato 25, domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 febbraio, alle 13.00, presso le vasche interattive, i piccoli e grandi Ospiti dell’Acquario potranno dare libero sfogo alla propria fantasia. A loro disposizione disegni dei personaggi tipici del Carnevale, forbici e colori per creare una personalissima maschera. Domenica 5 marzo, a Cremona, appuntamento con il Carnevale di Crema. Il ricco programma prevede Gran Galà di presentazione, majorettes, folklore, musica, carri allegorici e tanto divertimento. Il 28 febbraio da non perdere il Carnevale di Soncino: sfilata, musica, balli, maschere, e spettacolo fuochi artificiali in serata. Il 4 marzo, dalle 14.30 si festeggia il Carnevale lecchese. Il corteo tradizionale di carri e maschere sarà guidato da Re Resegone e Regina Grigna, designati ogni anno e detentori delle chiavi della città per il periodo carnevalesco.