Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni del 5 marzo 2017. Che Dio ci aiuti 4 sta volgendo al termine: la simpatica ed amata fiction di Rai 1 vedrà concludersi questa nuova e appassionante stagione domenica prossima, 5 marzo 2017. Sono ancora tanti, però, i nodi da sciogliere… Ad Asia è tornata la memoria, e la sua storia d’amore con Nico si è conclusa, così com’è finita anche tra Monica e Martino, che aveva un’altra donna. Tra l’avvocato e Monica, però, ancora non c’è stata possibilità di rivelare i sentimenti… Azzurra ed Emma, intanto, sono sempre più vicine, ed Azzurra ha intenzione di rivelare ad Emma di essere sua madre… Prima di scoprire le anticipazioni dell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 4, vediamo cosa accadrà stasera, 26 marzo 2017.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di stasera, 26 marzo 2017: Emma riabbraccia Caterina.

Le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4 in onda stasera, domenica 26 febbraio 2017, rivelano che le ragazze del convento sono impegnate con gli esami finali. Alcune si stanno preparando al meglio, altre sono disposte anche a barare… Edo, intanto, soffre nel vedere che Monica e Nico, anche se single, non si fidanzano. Ne parla con Suor Angela, ed i due decidono di mettere in atto un piano per farli avvicinare… Emma, intanto, è al settimo cielo per la visita della sua migliore amica ai tempi della Casa famiglia, Caterina. Valentina, intanto, è elettrizzata dall’idea di dover conoscere i genitori di Gabriele…

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni del 5 marzo 2017.

Domenica 5 marzo 2017 andrà in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 4. Secondo le anticipazioni ufficiali, c’è una sorpresa per Valentina: in convento arriva il padre, e non è solo: c’è sua figlia Ilaria… Nico e Monica riescono finalmente a parlare dei loro sentimenti, ma un equivoco rischia di farli allontanare per sempre…