Che tempo che fa: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 26 febbraio 2017

Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti della puntata. Domenica 26 febbraio 2017 andrà in onda a partire dalle ore 20 su Rai 3 una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Secondo le ultime anticipazioni anche questo appuntamento con Che tempo che fa sarà ricchissimo di ospiti in studio; in primis sarà ospite di Che tempo che fa l’ex premier Matteo Renzi, reduce dal congresso del Pd e da un viaggio negli States. La carrellata di ospiti continua con la più grande sciatrice della storia, l’americana Lindsey Vonn, la quale presenterà il suo libro La forza è la nuova bellezza. Secondo le ultime anticipazioni nell’anteprima di Che tempo che fa ci sarà la prima intervista televisiva della più grande blogger ed influencer italiana, Chiara Ferragni. La colonna sonora della puntata è stata invece affidata al cantautore romano Mannarino, che si esibirà con un brano tratto dal suo ultimo album Apriti cielo.

