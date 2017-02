Domenica in: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 26 febbraio 2017

Domenica in, anticipazioni ed ospiti. Domenica 26 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Domenica in, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 17.05 e con la conduzione di Pippo Baudo. A partire da questa settimana e per circa due mesi non ci sarà infatti Chiara Francini, impegnata con una tournée teatrale in giro per l’Italia. Secondo le ultime anticipazioni il super ospite di questa puntata sarà la cantate Paola Turci, tornata sul palco di Sanremo dopo ben 16 anni di assenza. La partecipazione di Paola Turci, che ha ottenuto un quinto posto con il suo brano Fatti bella per te, è stato un vero e proprio rilancio artistico. La cantante si racconterà in una lunga intervista, ripercorrendo le tappe più importanti della propria vita privata e lavorativa.

Domenica in, anticipazioni: ospiti in studio Bianca Guaccero, Paola Turci e Nino D’Angelo.

Secondo le ultime anticipazioni sarà ospite in studio anche la bella e brava Bianca Guaccero, la quale si racconterà in un'intervista, ripercorrendo i suoi numerosi programmi di successo. La puntata di Domenica in continua con la partecipazione di Nino D'Angelo, il quale presenterà insieme al figlio Toni il film Falchi, di cui hanno curato regia e colonna sonora. Il cantante ripercorrerà inoltre insieme a Pippo Baudo le tappe più importanti della sua lunghissima carriera.