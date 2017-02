Domenica live: ospiti ed anticipazioni della puntata di domenica 26 febbraio 2017

Domenica live, anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 26 febbraio 2017. Domenica 26 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Domenica live, in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 con la consueta conduzione di Barbara D’Urso. Come ogni settimana Domenica live ospiterà nel suo salotto moltissimi ospiti, i quali parteciperanno ai dibattiti lanciati da Barbara. Secondo le ultime anticipazioni è atteso anche un super ospite per la super intervista di Barbara D’Urso...

Domenica live, anticipazioni ed ospiti: chi ci sarà oggi nello studio di Domenica live?

Domenica live torna con una nuova puntata oggi domenica 26 febbraio 2017, in diretta su Canale 5 partire dalle ore 14.10 e fino alle 18.45. Come ogni domenica Barbara ci intratterrà con il suo contenitore domenicale ricco di ospiti, dibattiti ed interviste. Secondo le ultime anticipazioni anche oggi la puntata di Domenica live sarà divisa in due parti, una prima dedicata all’attualità ed una seconda dedicata al mondo dello spettacolo, con tanti ospiti ed interviste super esclusive. I nomi degli ospiti di oggi di Domenica live non sono ancora trapelati, ma vi terremo aggiornati.