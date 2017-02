Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di lunedì 27 febbraio 2017

Guida tv completa di lunedì 27 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda lunedì sera, 27 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv Il commissario Montalbano. Su Canale 5, invece, vedremo il film 12 anni schiavo. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di lunedì 27 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la serie tv Il commissario Montalbano, con Luca Zingaretti. Montalbano indaga sul caso dell’imprenditore Cosimo Barletta, trovato morto nella sua casa al mare con un colpo di arma da fuoco alla nuca. Il caso si fa complesso, in quanto in casa non ci sono segni di infrazione ed inoltre, indagando nella vita di Barletta, si vengono a scoprire dei particolari inquietanti… Sono molti, infatti, i potenziali assassini.

Su Rai 2 verrà trasmesso il film I mercenari – The Expendables. Gli Expendables sono un gruppo di mercenari professionisti. Il capo della banda, Barney Ross, decide di espellere uno dei mercenari: si tratta del tiratore scelto Gunna, non visto di buon occhio a causa del suo temperamento imprevedibile…

Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Presa diretta, e stasera si farà un bilancio dei morti e dei danni causato dagli ultimi terremoti che hanno colpito il Centro italia. Si parlerà, inoltre, della situazione della Calabria, un territorio ad alto rischio sismico e idrogeologico.

La guida tv di lunedì 27 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento Quinta colonna. Anche oggi Paolo Del Debbio approfondirà alcuni temi politici con tanti ospiti ed opinionisti in studio. Su Canale 5 andrà in onda il film 12 anni schiavo. Siamo nel 1841, a Saratoga Springs, dove un violinista di colore viene rapito, picchiato e privato dei documenti che certificano la sua libertà. Viene portato in Luisiana, dove viene messo in schiavitù…

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film X-Men – L’inizio. In un campo di concentramento il giovane Erik distrugge a distanza un cancello. Questa sua azione non passa inosservata e viene notata dal dottor Schmidt, che gli chiede di muovere a distanza una moneta. Il giovane non ci riesce, ed il dottore uccide sua madre… Così, Erik, sconvolto e pieno di rabbia, distrugge la stanza ed uccide due soldati a distanza…

Guida tv: i programmi tv di lunedì 27 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Lunedì sera, 27 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il programma Bianco e nero – Cronache italiane. Luca Telese con Francesca Lancini conduce, da lunedì 6 febbraio 2017, “Bianco e Nero – Cronache italiane”, con la partecipazione dell’avvocato penalista Giulia Bongiorno e Luisella Costamagna e l’investigatore Piero Provenzano. In trasmissione verranno affrontati i temi di cronaca più discussi, i casi irrisolti, gli enigmi della nostra storia recente con la ricostruzione dei fatti grazie all’aiuto di esperti, testimoni, opinionisti, tecnici.