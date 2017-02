Isola dei Famosi 2017: Ceccherini fuori ma… il vero motivo qual è? Il ritiro dell’attore toscano Massimo Ceccherini dall’Isola dei Famosi 2017 Ed.12, il reality di Canale 5 in onda ogni lunedì in prima serata, ha fatto molto discutere anche perché attualmente non sono ancora chiari i motivi della scelta. Al momento sembrano essere stati fatali i confronti con Raz Degan, reo di aver detto qualcosa contro la moglie del toscano… Ceccherini, secondo le ultime rivelazioni dall’Isola, si sarebbe allontanato per evitare uno scontro con il modello.

Isola dei Famosi 2017 Ed.12: perché Ceccherini è andato via?

C’è per alcuni un’altra spiegazione, da ravvisare nella futura tournée teatrale di Massimo Ceccherini prevista per il mese di marzo prossimo, per la quale sarebbero in vendita già i biglietti. Questo potrebbe essere il reale motivo del suo allontanamento dall’Isola dei Famosi 2017 Ed.12. Intanto oggi ci attende un nuovo appuntamento con il daytime dell’Isola sulle reti Mediaset e domani sera in prima serata alle 20.45 su Canale 5 la puntata con Alessia Marcuzzi e l’opinionista Vladimir Luxuria. Ne vedremo sicuramente delle belle!