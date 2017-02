Isola dei Famosi 2017, il daytime del 26 febbraio 2017: tra tensioni e riavvicinamenti

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, la settimana dei naufraghi. Nuove tensioni sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Questa settimana sull’Isola è stata ricca di colpi di scena, dal ritorno di Massimo Ceccherini, alla penalizzazione avuta a causa della mancata di partecipazione di Raz Degan alla prova ricompensa, alle tensioni del gruppo nei confronti di Moreno. Il rapper, infatti, viene accusato dal gruppo di essere falso, e non si esclude che i naufrghi decidano in massa di nominarlo durante la puntata serale di martedì.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 26 febbraio 2017: Samantha, Nancy e Malena si avvicinano a Raz.

Oltre Moreno, i naufraghi sembrano essere contro Raz Degan, che ha più volte espresso la volontà di voler rimanere solo piuttosto che stare in compagnia, e spesso è fuori uscito il suo carattere solitario e a tratti pungente. Non tutti, però, sono contro il modello israeliano: tra Giulia e Raz c’è ormai in atto una guerra fredda, ma Samantha, Nancy e Malena sembrano aver ricucito i rapporti con il modello.