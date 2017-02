Papa Francesco, l’Angelus di oggi: “Noi ci allontaniamo dall’amore di Dio quando andiamo alla ricerca ossessiva dei beni”

Papa Francesco, Angelus di oggi domenica 26 febbraio 2017. Nell’epoca in cui ci sentiamo più che mai “orfani” è importante sentire Dio “Padre” ha detto Papa Francesco oggi, domenica 27 febbraio, durante l’Angelus Domini. “Tanto importante in questo mondo orfano sentire Dio “Padre”. Noi ci allontaniamo dall’amore di Dio quando andiamo alla ricerca ossessiva dei beni terreni e delle ricchezze manifestando così un amore esagerato per queste realtà”.

Papa Francesco, Angelus di oggi: “Noi ci allontaniamo dall’amore di Dio quando andiamo alla ricerca ossessiva dei beni”.

“Gesù ci dice che questa ricerca affannosa e illusoria è motivo di infelicità e dona ai suoi discepoli una regola di vita fondamentale: ‘Cercate invece anzitutto il Regno di Dio’. Dio mai delude” ha detto il Papa invitando ad eludere la tentazione di ridurre tutto al denaro. Ieri Parole importanti di Papa Francesco ai parroci che hanno partecipato al corso di formazione sul nuovo processo matrimoniale, promosso dal Tribunale della Rota Romana: “Fatevi prossimi, con lo stile proprio del Vangelo, nell’incontro e nell’accoglienza di quei giovani che preferiscono convivere senza sposarsi” ha dichiarato Papa Francesco.