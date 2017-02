Quelli che il calcio: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 26 febbraio 2017

Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti. Domenica 26 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Quelli che il calcio, in onda a partire dalle ore 13.55 su Rai 2 con la conduzione di Nicola Savino. Come ogni settimana gli ospiti in studio per seguire le partite di serie A saranno moltissimi. La puntata si aprirà con un collegamento da Los Angeles, dove ci saranno Francesco Mandelli ed Angela Rafanelli, i quali avranno l’onore di seguire 89ªedizione della Notte degli Oscar. Secondo le ultime anticipazioni alla postazione tecnica ci saranno come sempre Emanuele Dotto e Sarah Castellana, mentre alla postazione web ci sarà Melissa Greta Marchetto. In collegamento da Viareggio, in occasione dei carri allegorici del carnevale ci saranno invece Mimmo Magistroni ed i Mariachi.

Nella parte dedicata alla musica di Quelli che il calcio ci saranno gli Afterhours, mentre si siederanno al tavolo degli opinionisti Manuel Agnelli, Paolo Casarin, Fulvio Collovati, Diego Abatantuono, Eleonora Pedron ed Enrico Nicolini. Secondo le ultime anticipazioni non potranno mancare neanche questa settimana a Quelli che il calcio gli sketch comici di Ubaldo Pantani ed Edoardo Ferrario. Vediamo chi seguirà le partire di serie A direttamente dagli stadi…

Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti: le partite in diretta dagli stadi.

Anche questa settimana a Quelli che il calcio non mancheranno i numerosi ospiti che seguiranno le partite in diretta dagli stadi. Per Palermo–Sampdoria ci sarà l’attore e drammaturgo Davide Enia, per Sassuolo–Milan ci sarà invece Sara Peluso in compagnia di Gianmarco Tognazzi ed Edoardo Maturo, per Genoa–Bologna seguiranno il match il cantante Jack Savoretti e l’attore Ignazio Oliva con l’allenatore Renato Villa, per Crotone–Cagliari sarà presente lo scrittore Flavio Soriga mentre, per Lazio–Udinese Anna Falchi in compagnia di Karim Salvatori e Fausto Sciarappa.