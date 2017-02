Raoul Bova e Rocio Morales, ultime news ad oggi 26 febbraio 2017…

Raoul Bova e Rocio Morales, ultime news gossip. Pochi giorni fa l’attore Raoul Bova si è raccontato nel salotto di Maurizio Costanzo, a L’Intervista, ed ha parlato del suo rapporto con Rocio, della fine del suo matrimonio e dei suoi figli. Raoul ha ammesso di aver tradito. Parlando del fatto che si considera un uomo geloso, ha detto: “Da buon calabrese, lo sono. Prima lo ero di più. Se credo di essere stato tradito? Non si può essere certi del contrario. Se ho tradito? Dipendi da quello che intendi. Sono sempre stato fedele, fino a un punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. Sapevo che c’erano dei grossi problemi. Ho iniziato a guardarmi intorno nel momento in cui cercavo delle conferme come uomo”.

“Non sentivo più di essere quello che ero prima. Ho preferito non continuare ad avere storie parallele perché dentro di me non c’era più l’amore. Credo che sia un atto di onestà lasciare una donna, invece che continuare a cercare altrove. L’affetto per quella persona ce l’avrai sempre. Spesso a tenerti legato è l’amore per i figli”, ha poi spiegato Bova.

Raoul Bova ultime news e rivelazioni all’Intervista!

Raoul Bova si è aperto molto, ed ha parlato della nascita della figlia Luna, avuta insieme alla nuova compagna Rocìo, e come questa abbia avuto un impatto sui ragazzi nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano. “Tutti i miei figli mi hanno stregato. Luna è nata in un momento difficile, anche per l’accettazione degli altri figli nei confronti di questa nuova storia. Alessandro e Francesco hanno 17 e 15 anni. Hanno una magia particolare. Alessandro ha un mondo di una profondità incredibile, è difficile stargli dietro. Francesco ha un’allegria incontenibile. Quando avevo tante incertezze e la guardavo, era come se mi dicesse: ‘Ridi, tutto passerà'”, ha raccontato.

“La cosa più bella è poter vivere la nascita di un figlio con gioia. Quando sai che c’è qualche contrasto o qualcuno che sta male, o quando vieni criticato, rischi di non viverti questo affetto. In quel periodo non uscivo perché c’erano i fotografi. La gente ti guarda come un alieno perché ti seguono. Mi hanno sempre detto che sembro il padre perfetto. Dentro di me sentivo un peso. Come essere umano ho tutte le mie difficoltà, contraddizioni e debolezze”, ha poi continuato l’attore.