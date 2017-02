Riforma pensioni, le ultime novità ad oggi, 26 febbraio 2017 su: pensioni anticipate, Inps, Opzione donna, benefici fiscali e nuovi interventi

Riforma pensioni. Inizio della seconda fase. L’incontro tra il governo ed i sindacati sul tema delle pensioni è stato giudicato in maniera positiva dall’On. Titti di Salvo del Pd, membro della Commissione lavoro alla Camera. Di Salvo, nel corso della trasmissione Mi manda Raitre, ha sottolineato che, a seguito del vertice, si è stabilito un fitto calendario di incontri sui temi delle pensioni e del lavoro. In particolare, si definiranno i dettagli della seconda parte dell’intervento del governo sulle pensioni. L’obiettivo è quello di continuare a correggere la legge Fornero ed in particolare occuparsi dei giovani, affinchè abbiano una pensione di garanzia. Il rischio è che altrimenti quest’ultimi non versino i contributi, avverte Di Salvo, ritenendolo inutile. In tema di pensioni al femminile, per deputato del Pd, bisognerebbe far riconoscere in termini previdenziali i lavori di cura delle donne. “E’ un doppio lavoro”, ha affermato Di Salvo, “e deve essere riconosciuto in termini previdenziali, per uscire prima” dal mondo del lavoro.

Pensioni ed Inps. L’analisi di Biasioli presidente di Federspev di Vicenza

Il tema delle pensioni e dello stato dei conti dell’Inps è stato oggetto di molte riflessioni in questi giorni, dopo la diffusione della reazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell’ente previdenziale nell’esercizio 2015. Stefano Biasoli, presidente di Federspev di Vicenza ha posto la questione in termini di separazione tra previdenza ed assistenza. Da “le formiche .net” Biasioli ha affermato:”Nei fatti, si conferma quanto ripetutamente affermato da vari esperti e cioè che mentre le spese previdenziali “vere” sono totalmente coperte da contributi, invece, le spese assistenziali sono largamente “in rosso” perché lo Stato non le finanzia correttamente e tempestivamente. Si tratta di spese che, talora,figurano come prestiti all’Inps e non come doverosi contributi assistenziali”.

Per Biasioli:”Boeri non ha voluto fare chiarezza, mentre solo scindendo le due tipologie di bilancio avrebbe potuto mettere al muro le inefficienze della politica, che assegna in modo crescente compiti assistenziali all’Inps (che invece dovrebbe fare “solo” previdenza sociale), senza pagarne integralmente il relativo conto. A quanto ammontano, oggi, i crediti dell’Inps verso lo Stato?”. “E non è questo un bel giochetto contabile per evitare ulteriori ampliamenti del deficit statale, perseguibili dall’Ue? Comunque sia, proprio per questi strani concetti contabili, i pensionati sono stati ripetutamente taglieggiati negli ultimi 15 anni, quasi che la colpa dei deficit Inps fosse loro mentre era legata alla mancata copertura delle spese assistenziali, da parte di quegli stessi governi che obbligavano i cittadini pensionati a versare contributi di solidarietà e che non rivalutavano le pensioni”, ha concluso.

Inps: circolare sui benefici fiscali a lavoratori e pensionati colpiti dal sisma.

Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil hanno chiesto all’Inps il ritiro immediato del messaggio n° 767 del 21 febbraio scorso sulla “busta pesante”, che determina lo stop al versamento dei tributi fiscali per i lavoratori e i pensionati delle zone terremotate. Secondo quanto previsto dal messaggio dell’ente previdenziale, la restituzione di tali versamenti dovrebbe avvenire in un’unica soluzione, quindi, senza la possibilità di rateizzarli.

“Si tratta”, affermano le tre sigle, “di un’interpretazione distorta che provoca un ulteriore danno a chi sta già vivendo in una condizione di particolare difficoltà, oltre che configurarsi come una decisione impropria, che non compete all’ente previdenziale, ma al ministero dell’Economia”. I sindacati di categoria che, dopo molte insistenze, sono riusciti a far rientrare i pensionati tra i beneficiari della busta pesante, chiedono che l’ente previdenziale sostituisca il messaggio inviato con uno nuovo e che demandi al ministero dell’Economia la definizione delle modalità di ripresa dei versamenti. ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.

Per Gianna Fracassi, segretaria confederale della Cgil, quella dell’Inps è “un’interpretazione impropria, azzardata e priva di ogni logica”. Il Direttore Generale dell’Inps, Gabriella Di Michele “sostiene che la restituzione dei benefici fiscali, prevista entro il 30 novembre 2017, debba avvenire in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2017, senza quindi nessuna rateizzazione e immediatamente dopo il termine della sospensione”. “Questa interpretazione è sbagliata”, incalza Fracassi, “oltre che dannosa per lavoratori e pensionati”.Il segretario confederale ricorda: “la legge 212/2000, modificata nel 2015, stabilisce che è competenza del ministero dell’Economia, e non dell’Inps, definire con un decreto le modalità e i termini per la ripresa dei versamenti dei tributi. Inoltre, la stessa legge ne prevede la rateizzazione”. Per Fracassi:“Non ci siamo neanche sulla tempistica: il messaggio Inps arriva mentre è ancora in corso il passaggio parlamentare per la conversione in legge del decreto terremoto, che interviene anche sulla sospensione dei tributi”.

“Chiediamo all’Inps”, conclude Fracassi,”il ritiro immediato della circolare, e invitiamo l’Istituto a evitare interventi di questo tipo che servono solo a disorientare e a creare ulteriori preoccupazioni tra i cittadini già duramente colpiti dagli eventi sismici”. Domenico Proietti, segretario confederale della Uil ha aggiunto: “È assurda e fuori tempo la posizione presa dall’Inps in merito alla restituzione delle imposte dovute dai pensionati coinvolti dal sisma della scorsa estate, il cui pagamento è sospeso fino al 31 novembre 2017”. E conclude: “Una comunicazione, quella emanata dall’Inps, è il caso di dire più realista del re, che arriva quando è ancora in fase di conversione in legge il decreto a sostegno dei terremotati”.

Pensioni anticipate, Opzione donna, le ultime novità.

Le ultime novità sulle pensioni anticipate ottenute con Opzione donna sono state illustrate nel corso della trasmissione “Mi manda Raitre” da Titti di Salvo, deputato del Pd. Di Salvo ha chiarito che le possibilità di una proroga del progetto sperimentale Opzione donna sono decisamente esigue. La motivazione risiede nella cosiddetta “cristallizzazione del diritto”, in base alla quale anche se non si esercita un diritto, come quello di andare in pensione anticipatamente utilizzando Opzione Donna, le risorse destinate a tale scopo non posso essere destinate ad altro, come , ad esempio la proroga del progetto sperimentale, finché non si è esaurita la platea di coloro che sono potenzialmente interessati dalla misura.