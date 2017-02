Serie A, anticipi 26° giornata, Napoli-Atalanta e Juventus-Empoli: i risultati finali e la cronaca. L’Atalanta di Gasperini espugna lo Stadio San Paolo con la doppietta di Mattia Caldara, giovane gioiellino della cantata che dal 2018 vestirà la maglia della Juventus. Brutto stop per il Napoli di Sarri che abbondona il sogno scudetto, scivolando a -12 dalla capolista. Nel primo tempo i partenopei sfiorano il gol con Insigne, ma il suo destro a giro pizzica la traversa e va fuori. Al 28′ Caldara gela il pubblico napoletano battendo Reina con un colpo di testa da opportunista. 1-0 per la Dea è strada in salita per gli azzurri.

A fine primo tempo Mertens va vicino al pareggio in due occasioni. Al 39′ il belga si libera bene per il tiro, ma la palla sfiora il palo alla destra di Berisha. Cinque minuti dopo il portiere albanese si supera deviano una punizione del numero 14 azzurro sulla traversa. Nella ripresa il Napoli attacca alla ricerca del pareggio, ma l’Atalanta si difende con ordine ed è letale in contropiede. Al 70′ Caldara raddoppia con una bella girata la volo su cross di Spinazzola (anche lui di proprietà della Juventus).

Serie A, anticipi 26° giornata, Napoli-Atalanta e Juventus-Empoli: i risultati finali e la cronaca.

Una beffa per il Napoli, che non riesce a segnare il gol della speranza fallendo un’occasione clamorosa con Callejon, di testa. L’Atalanta vince 2-0 e sale a -3 dalla squadra di Sarri, nonostante abbia giocato in 10 dal 67′ per l’espulsione di Kessie per doppia ammonizione. La Juventus approfitta della sconfitta del Napoli e supera l’Empoli per 2-0 con l’auto gol di Skorupski e la rete di Alex Sandro. Torna titolare Bonucci, dopo l’esclusione in Champions per motivi disciplinari. Primo tempo dominato dai bianconeri che sfiorano il gol in due occasioni con Mandzukic.

Nella ripresa il croato porta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa che colpisce la traversa due volte e finisce in rete dopo l’intervento del portiere empolese. Per il regolamento si tratta di autorete dell’estremo difensore, ma il croato esulta sotto la Nord, riscattandosi dopo gli errori del primo tempo. Al 65′ Alex Sandro sigla il raddoppio con un sinistro da centravanti vero, dopo una bellissima azione bianconera (13 passaggi consecutivi). I bianconeri salgono così momentaneamente a +10 sulla Roma e a +12 sul Napoli. La marcia di Allegri non si ferma.