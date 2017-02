Serie A: partite e risultati 26a giornata di campionato 25, 26 e 27 febbraio 2017

Serie A, tutte le partite della 26a giornata del campionato del 25, 26 e 27 febbraio 2017. Scopriamo tutti i risultati e le partite di calcio della 26a giornata del Campionato di Serie A. Ieri l’Atalanta ha battuto il Napoli espugnando il San Paolo con due reti di Caldara mentre l’Empoli ha perso per 2-0 contro la Juventus allo Stadium. Le altre partite della 26a giornata di Campionato.

Oggi alle ore 12.30 il match Palermo-Sampdoria attualmente sullo 0-0; alle 15.00 Lazio-Udinese, Crotone-Cagliari, Sassuolo-Milan, Chievo-Pescara, Genoa-Bologna e stasera a San Siro alle 20.45 Inter-Roma. Domani lunedì 27 febbraio 2017 Fiorentina-Torino.

“Stiamo facendo bene, ma non si è vinto ancora nulla, quindi piedi per terra e al lavoro. La corsa è ancora lunga, perché il Napoli può potenzialmente arrivare a 90 punti e la Roma a 95: dobbiamo continuare la corsa su noi stessi e ci mancano ancora un po’ di vittorie” ha dichiarato ieri Allegri. Alla vigilia del match con l’Inter, Spalletti ha invece dichiarato: “Candreva e Perisic sono forti però credo che anche Peres andrà spesso a dare fastidio a D’Ambrosio. Sarà un duello uomo contro uomo su tutto il campo. Questi sono duelli importanti, ma non sono gli unici”.