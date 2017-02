Uomini e Donne e Temptation anticipazioni e news, il punto al 26 febbraio 2017: entra il nuovo tronista ed è subito sfida! Tina mostra le prove dell’incoerenza di Gemma…

Uomini e Donne e Temptation Island Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 26 febbraio 2017. «Scontro fra tronisti al Trono Classico». Carissime amiche ed amici – “e tutto il parentame” – gossiper della TV, ritorniamo a fare il punto della situazione delle nostre anticipazioni news e gossip di U&D dopo il cambio di scenario dovuto alla felicissima scelta di Sonia Lorenzini – difesa dalla ragazza a spada tratta contro i soliti tristissimi haters del web – e l’ingresso del nuovo tronista Marco, che si è presentato, ed è venuto subito in conflitto con l’altro tronista blu, Luca! Prossimamente su questi schermi – proprio ieri sono state registrate le nuove puntate del trono dei ragazzi – vedremo in scena la rivalità fra i due, che escono entrambi con Greta. Quali saranno gli sviluppi di questa storia? State in campana con le nostre prossime anticipazioni di U&D! Quel che è certo è che la bellissima Soleil non ci sta, e incomincia a scalpitare, minacciando addirittura di andarsene! Restate con le nostre anticipazioni news e gossip per vedere come va a finire…

«Trono Over: la nuova registrazione» Uomini e Donne e Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 26 febbraio 2017.

Immergiamoci ora, care sorelle e fratelli gossiper, nelle complessità del Trono Over, che le nostre anticipazioni gossip e news di U&D ci mostrano suscettibile di ampi sviluppi, che saranno presto testimoniati dalla nuova registrazione, realizzata a metà della scorsa settimana per arrivare sui nostri schermi nella prima decina di marzo, quando Anna scriverà una lettera d’amore a Nino, Gemma si smarrirà e Giorgio congederà anche Antonella!

«Trono Over: le disavventure di Michele» Uomini e Donne e Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi domenica 26 febbraio 2017.

Le nostre anticipazioni, i gossip e le news di Uomini e Donne Trono Over ci mostrano un Giorgio assai critico. Il Gabbiano vola da un po’ contro vento, e dopo la vivace litigata con cui ha chiuso con Astrid incrocia la spada della polemica con Lorenzo. L’avverso cavaliere ha una sua precisa idea sull’essere gentleman, di fronte alla quale Manetti reagisce. E si discute in studio! Tutto bene invece tra Giuseppe e Chiara, mentre continuano le discussioni tra Michele, Gemma e Cristina. Alla fine il malaccorto cavaliere sarà scaricato da entrambe! Non prima, tuttavia, dell’ennesimo coup de théâtre di Tina Cipollari, che arriva a documentare l’incoerenza di Gemma mostrandone al pubblico le prove addirittura in forma di video clip!