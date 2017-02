Acconciature capelli primavera estate 2017: ecco tutte le acconciature per cerimonie primavera/estate 2017

Acconciature capelli primavera estate 2017: ecco le acconciature per cerimonie. Il clima primaverile si respira nell’aria e con esso anche l’inizio degli inviti alle cerimonie. Dalle comunioni, battesimi e matrimoni, oltre ad essere molto importante la scelta dell’outfit non passa di certo in secondo piano l’acconciatura che abbellisce e completa il tutto. Le proposte sono tante, tanto più che anche questo aspetto dovrebbe essere il più possibile in armonia con il resto delle scelte e adatta alla cerimonia. Una delle tendenze più in voga tra i capelli estate 2017 sono le onde, morbidi e naturali, che cadono dolcemente sulle spalle, oppure raccolte in maniera romantica, con qualche ciocca lasciata libera e dettagli floreali o preziosi a dare il tocco finale al look.

Acconciature capelli primavera estate 2017: le trecce e gli chignon protagonisti.

Anche le trecce fungono da protagoniste: un raccolto di gran classe è quello che vede le trecce legate a corona intorno alla testa, in romantico stile bohémien, oppure con qualche ciocca in disordine, per un aspetto messy chic. È perfetta per chi deve raccogliere una chioma corta o media e può essere resa più preziosa con accessori per capelli. Altra proposta molto indicata sono gli chignon, perfetti per chi vuole un’acconciature elegante, che siano alti e tradizionali, realizzati a partire da una chioma liscia, oppure bassi e laterali con qualche ciuffo sul davanti ad incorniciare il viso.