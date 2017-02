Amnistia e indulto, Carceri e detenuti: le news ad oggi 27 febbraio 2017

Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 27 febbraio 2017. Sul fronte Amnistia e indulto, ricordiamo la prima presenza televisiva per Rita Bernardini ieri al TGCOM24 per raccontare il suo sciopero della fame intrapreso da circa 20 giorni e le annesse motivazioni legate all’Amnistia e alla riforma della giustizia penitenziaria, a fronte dei plurimi richiami della Corte Europea dei Diritti Umani. Domani in Senato nel primo pomeriggio la riunione della Commissione Giustizia. Calendarizzati i ddl amnistia e indulto. Ecco intanto le ultime news su carceri e detenuti ad oggi.

Carceri e detenuti: ultime news ad oggi 27 febbraio 2017.

Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, si indaga nel carcere di Marino del Tronto per presunti casi di maltrattamenti a seguito dell’omicidio di Achille Mestichelli. Sussisterebbero dei dubbi sulle “presunte violenze subite da alcuni detenuti all’interno della casa circondariale di Ascoli e che sarebbero emerse nel corso del procedimento penale. (…) Bisognerà ora attendere i novanta giorni che il Gup si è riservato per depositare le motivazioni per conoscere gli elementi che hanno indotto il magistrato ad aprire di fatto una nuova inchiesta che dovrà accertare come sono andati realmente i fatti e ciò che eventualmente è accaduto dietro i cancelli del cancelli del carcere” scrive il Corriere Adriatico.

A Padova invece manca la figura del Garante dei diritti dei detenuti. Secondo quanto riportato da off-line.news, il Comune di Padova continuerebbe da anni a “disdegnare l’invito a formalizzare la corrispondente figura locale, ormai presente da tempo in quasi tutti gli altri capoluoghi veneti (…) consideri il paradosso, paiono essere soprattutto quelle amministrazioni che maggiormente si dichiarano attente al tema della legalità, a respingere le richieste al mittente, a non concedere spazio, a rifiutare il confronto”.

