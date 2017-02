Caterina Balivo, il look con blusa gialla a Detto Fatto di oggi, 27 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, lunedì 27 febbraio 2017. Caterina Balivo torna a Detto Fatto ed apre un’altra settimana da passare insieme in allegria. Anche oggi verranno proposti tanti interessanti tutorial, alcuni dal sapore carnevalesco. Caterina, dopo il fine settimana di Carnevale, fa il suo ingresso sul palco di Detto Fatto con un look raffinato e vivace: la bella conduttrice oggi, lunedì 27 febbraio 2017, ha deciso di indossare un completo con pantalone a palazzo nero e vivace blusa gialla. A completare il look sono delle stringate basse marroni. Per quanto riguarda gli accessori, invece, Caterina Balivo ha scelto una collana a girocollo nera con borchie argento che donano luminosità all’outfit.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, lunedì 27 febbraio 2017.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con un raffinato long bob di tendenza. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, la bella conduttrice ha scelto di portare i suoi capelli sciolti con piega leggermente mossa, per un effetto elegante ma allo stesso tempo vivace.