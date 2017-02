Detto Fatto, i tutorial ed i consigli di Caterina Balivo di oggi, 27 febbraio 2017: moda spose, cucina e le maschere di Carnevale

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 27 febbraio 2017: moda spose, cucina. Detto Fatto torna oggi, lunedì 27 febbraio 2017, con tanti nuovi tutorial interessanti. Caterina Balivo presenta il primo tutor di oggi, che è Gianni Molaro. Lo stilista oggi deve aiutare la futura sposina Anna a trovare l’abito dei suoi sogni, così le propone tre modelli della sua nuova collezione e le mostra l’abito modificato della sua mamma, per un risultato raffinato ed elegante. A Detto Fatto oggi c’è un grande ospite: si tratta dello chef stellato Pietro Leemann, un’eccellenza della cucina vegetariana. Pietro ci spiega come mangiare sano e come condurre uno stile di vita sano. Pietro fa yoga al mattino, e alla sera non cena più tardi delle 18.30. A Detto Fatto oggi propone delle deliziose pietanze sotto forma di un unico piatto: “La sorgente della vita”. Si tratta di un antipasto composto da patè di cannellini al wasabi, hummus di ceci, sottaceti, foglie di nasturzio e cialde croccanti di riso, quinoa e sesamo.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 27 febbraio 2017: le maschere di Carnevale.

Detto Fatto prosegue con Giancarlo Scrofani, che durante questa giornata in pieno clima carnevalesco ci spiega come realizzare la maschera di Marilyn Monroe e di Katy Perry, per un Carnevale 2017 originale!