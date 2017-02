Grey’s Anatomy 13 anticipazioni episodio 13×10 in onda oggi 27 febbraio 2017 su Fox Life!

Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni, trame e news di questa sera lunedì 27 febbraio 2017. Episodio 13×10 – «Ricapitolando: Caterina Scorsone in maternità» – Attraverso le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 facciamo una rapida ricapitolazione di quanto accaduto finora nel medical drama. Owen si ritrova a vivere la stessa situazione vissuta con Cristina Yang: in sostanza il dottor Hunt si è sposato con un’altra donna messa in crisi dall’idea della maternità. L’attore che interpreta Hunt, Kevin McKidd, ha rilasciato un’intervista in cui anticipa che il suo personaggio continuerà a cercare Amelia, e quando la ritroverà dovrà affrontare faccia a faccia una questione spinosa. La coppia potrebbe arrivare al punto di rottura, ma per quanto riguarda Amelia, sappiamo già che, secondo le anticipazioni di Grey’s Anatomy, non si vedrà nell’episodio 13×10 visto che Caterina Scorsone mancherà per alcuni episodi a causa del congedo di maternità.

«You Can Look (But You’d Better Not Touch)» – Grey’s Anatomy 13 Anticipazioni, trame e news di questa sera lunedì 27 febbraio 2017. Episodio 13×10

Intanto le anticipazioni e le news di Grey’s Anatomy 13 ci ricordano che Jo ha confessato ad Alex di non poter testimoniare in aula in quanto la sua testimonianza sarebbe molto pericolosa. Jo infatti dice a Karev di essere stata sposata, ma di aver paura di farlo sapere perché l’ex è un uomo violento e ancora sulle sue tracce. Per questo motivo Alex si è dichiarato pronto a patteggiare, accettando due anni di carcere, e sembra irremovibile in questa decisione. Tuttavia il messaggio di Meredith lo porta a riflettere. La dottoressa Grey lo supplica di non lasciarla sola perché ne soffrirebbe, e gli dice che andare in carcere di sua spontanea volontà non è la soluzione giusta. Ma che dire di tutti gli altri personaggi che ruotano intorno ad Alex, Meredith, Owen e Amelia? Jackson ed April torneranno insieme? Sarà Nathan il nuovo Derek? Richard e la Bailey riusciranno a superare i loro dissapori? Il flirt tra Eliza Minnick e Arizona diventerà qualcosa di più importante? Tanti interrogativi assillano i fan. Restiamo in attesa di nuove anticipazioni!