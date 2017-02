Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di martedì 28 febbraio 2017

Guida tv completa di martedì 28 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda martedì sera, 28 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la partita di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. Su Canale 5, invece, vedremo L’Isola dei Famosi 2017. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di martedì 28 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la partita di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. Su Rai 2 verrà trasmesso il programma Boss in incognito, trasmissione in cui gli imprenditore decidono di camuffarsi come semplici dipendenti delle proprie aziende per valutare il lavoro dei dipendenti assunti. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma di attualità #Cartabianca. Il programma è condotto da Bianca Berlinguer, un programma in cui vengono raccontate storie come se ci fosse un foglio di carta bianca da riempire.

La guida tv di martedì 28 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film The family manBernadette, miracolo a Lourdes. Siamo a Lourdes, in Francia, nel 1858. La quattordicenne contadina Bernadette, ha l’apparizione della Vergine Maria nella grotta di Messabielle. Dopo quest’episodio, la Madonna appare alla ragazza per altre diciotto volte, ed i suoi messaggi sconvolgono il paese, e si decide di chiudere Bernadette in convento per curarla…

Su Canale 5 andrà vedremo L’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi dovrà affrontare diversi argomenti su questioni accadute in settimana: il ritiro dall’Isola di Massimo Ceccherini, la mancata partecipazione di Raz Degan alla prova ricompensa. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il telefilm Supergirl. Supergirl deve indagara su una figlia scomparsa, la cui denuncia di sparizione è stata fatta dalla mamma, giustamente disperata.

Guida tv: i programmi tv di martedì 28 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Martedì sera, 28 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il programma di attualità e di approfondimento condotto da Giovanni Floris con la partecipazione di Crozza Di martedì.