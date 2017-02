Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime del 27 febbraio 2017: Moreno e Raz nell’occhio del ciclone

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime: nuovi litigi tra i naufraghi. Manca poco ad un una nuova puntata serale dell’Isola dei Famosi 2017. Alessia Marcuzzi, da questa settimana, aprirà il collegamento con i naufraghi il martedì, e non più il lunedì come di consueto. Nonostante non ci siano nominati in questa settimana, a causa del ritiro di Massimo Ceccherini, tra i naufraghi gli stati d’animo non sono affatto positivi. Tra Raz Degan e Giulia Calcaterra ci sono sempre più frequenti litigi, e pare sia questo uno dei motivi del lungo isolamento del modello: a Samantha, Raz ha spiegato che tornerà a far parte del loro gruppo quando alcuni elementi del gruppo. Il riferimento è, ovviamente, a Giulia.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime e le ultime news al 27 febbraio 2017.

Il modello israeliano, però, ha problemi anche con qualcuno che credeva sua amica: Eva Grimaldi non ha apprezzato un’azione di Raz: il modello ha usato la maschera di bagno ma non l’ha riposta, facendo così suscitare l’ira di Eva… Anche Samantha appoggia la Grimaldi, sostenendo che tutto ciò che è in dotazione va rimesso al suo posto. I naufraghi dimostrano atteggiamenti di grande tensione anche nei confronti di Moreno: Nancy è convinta che il rapper sia falso, e ne parla con Malena, la quale confessa che gli atteggiamenti da buonista del cantante l’avevano conquistata…