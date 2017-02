La prova del cuoco di oggi 27 febbraio 2017: il derby del Tirreno contro Adriatico, la ricetta da Oscar!

La Prova del Cuoco, anticipazioni di oggi 27 febbraio 2017. Inizia una nuova settimana de La prova del cuoco, su Rai 1. In compagnia di Antonella Clerici scopriremo le ricette del martedì grasso con tanti ospiti e maestri di cucina. Presto scopriremo gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi lunedì 27 febbraio de La Prova del cuoco. Il look di Antonella Clerici oggi: camicia e maglia grigia antracite stampata. Oggi è anche il compleanno della mitica Anna Moroni.

La Prova del Cuoco: le ricette ed ospiti di oggi 27 febbraio 2017.

Anche oggi una puntata ricca ospiti per cucinare insieme in allegria a la Prova del cuoco in attesa di domani, martedì grasso, giorno dell’anno in cui è lecito lasciarsi andare ai condimenti e alla festa in cucina. La ricetta sprint della puntata di oggi: i biscotti di coriandoli. Oggi a La prova del cuoco il derby del Tirreno contro Adriatico. Renatone e Maurino preparano i maltagliati al basilico con ragù di pescatrice contro Scarpa e Zoppolatti con i loro tagliolini ai quattro colori al sugo di pesce. La prova del cuoco fa una bellissima sorpresa ad Anna Moroni con in video di tutti i protagonisti della trasmissione.

La ricetta di Anna Moroni oggi: le crocchette di pollo con erbe di campo. Luisanna Messeri prepara una ricetta da Oscar: gli spaghetti alla Mario Ruoppolo de Il Postino in ricordo di Massimo Troisi. Oggi Nat Cattelani prepara delle frappe speciali di Carnevale ripiene. Le ricette de La gara dei cuochi di oggi: Risotto radicchio e montasio, polletto e insalata di verdure calde e fredde per il Pomodoro rosso; pappardelle con piselli e fiori di zucca, cheeseburger con i piselli le ricette del Peperone Verde. Vince la squadra del Pomodoro rosso! Nei giorni scorsi a La Prova del cuoco abbiamo assistito alla sfida dello street food vinta dal cannolo salato ripieno di caponata di Josef Miceli. Tra i piatti la torta di alici pastellate e patate, la pizza “fiocco” con patate e pancetta, lo scherzo di Carnevale.

