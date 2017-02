Moda, make-up primavera/estate 2017: tutte le ultime tendenze per la bella stagione…

Moda, primavera/estate 2017: il look nude. La primavera estate 2017 è ormai nell’aria e in tema i moda si sta facendo sempre più largo il look nude. Una gamma di abiti ed accessori color carne, dove il beige sfuma, si addensa, poi torna a dissolversi in una nuance indefinibile. Dalle scarpe con tacco e intreccio sul davanti di Damiano Marini in candida nuance nude, come anche i sabot bassi, con decori quasi tribal ma sempre mantenendo la nuance chiara. Le borse di Federica Barardelli con lunghe frange e solo un decoro sul davanti in colore vivace che stacca dal resto in beige chiaro. Gli abiti Quattromani abbracciano i mondo nude, dove leggeri tessuti richiamano i dolci climi primaverili. Anche i gioielli non resistono al fascino del mondo nude.

Make-up, primavera/estate 2017: look effetto naturale.

Anche il make-up entra nel mondo nude con pelle levigata, sopracciglia quasi inesistenti, labbra lucide e capelli voluminosi. L’incarnato viene perfezionato e illuminato nella zona degli zigomi e delle labbra, mentre le sopracciglia rimangono extra naturali, spesso quasi invisibili o a effetto bleached, decolorato. Le labbra vengono rese molto lucide e grandi protagoniste che spezzeranno il tutto con note di colore insolite come l’azzurro e il blu oppure con lipstick dalle tonalità più classiche ad esempio il rosa pesca, ma dal risultato matte e vellutato.