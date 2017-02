Moda primavera estate 2017: le irresistibili tendenze moda che non possiamo lasciarci sfuggire…

Tendenze moda primavera estate 2017. Le tendenze moda primavera estate 2017 vedono il ritorno di tantissimi trend del passato, principalmente dagli anni ’70 ed ’80. Colori eccentrici, abiti monospalla, laminati, plissettati, spalline bombate e chi più ne ha più ne metta non potranno di certo mancare nel nostro guardaroba nella prossima primavera estate 2017. I primi caldi sono alle porte ed il momento per sfoggiare i nostri abiti di tendenza è vicinissimo. Tra le tendenze moda primavera estate 2017 la fanno sicuramente da padrona le stampe; floreali e righe più delle altre, con abiti ampi e svolazzanti che fanno molto gipsy. Tra le colorazioni più in voga della primavera estate ci sono tutti i colori eccentrici e particolari; il giallo limone è il vero protagonista delle nuove tendenze moda, insieme al fucsia, al rosso e al lampone.

Tendenze moda primavera estate 2017: spopolano gli anni ’70 ed ’80.

Per tutte le amanti dei grandi classici, il bianco rimane il colore top di queste tendenze moda primavera estate 2017; look total white, anche declinati in versione maschile, magari con un tailleur, sono dei veri must have. Il denim e la stampa militare continuano a spopolare, così come la pelle e le frange. Gli abiti proposti in questa primavera estate 2017 sono ricchi e preziosi, con materiali vistosi come il laminato, ma allo stesso tempo leggeri e trasparenti. Per quanto riguarda le giacche più in voga della primavera estate 2017 spopolano trench e bomber, anche in colorazioni audaci.