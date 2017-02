Oscar 2017: gli abiti più glamour della serata, dal bianco all’oro. Non poteva mancare il glamour agli Oscar 2017, edizione segnata dalla gaffe finale e dalle delusioni per i mancati vincitori. Tanti gli abiti che hanno fatto sognare con un predominio di tinte chiare, dall’oro al bianco. La vincitrice dell’Oscar come migliore attrice, la splendida Emma Stone, ha indossato un abito dorato con frange di Riccardo Tisci, ora ex direttore creativo di Givenchy.

Viola Davis, altra vincitrice nella categoria attrice non protagonista, ha indossato un meraviglioso abito rosso di Armani. In dorato anche Nicole Kidman, Jessica Biel e Dakota Johnson. In nero con paillettes una strepitosa Jennifer Aniston mentre ha scelto il bianco Karlie Kloss. Nero per la splendida Kirsten Dunst con un abito da sogno di Dior. Il blu il colore scelto da Meryl Streep. In bianco anche Amelia Warner, abbinata al marito Jamie Dornan che ha optato per giacca bianca. La più glamour sicuramente Isabelle Huppert con un abito di Armani color rosa blush in chiffon dal bagliore lunare, elegantissima.