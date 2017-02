Oscar 2017, i vincitori: delusione per La La Land e per Fuocoammare, trionfa Moonlight

Oscar 2017, i vincitori: delusione per La La Land e per Fuocoammare. Si è tenuta ieri sera a Los Angeles la serata di consegna degli Oscar 2017. La serata si è tinta di giallo con una clamorosa assegnazione errata al film La La Land (dato tra l’altro per favorito). A vincere è stata invece la pellicola Moonlight come miglior film di Barry Jenkins.

Oscar 2017: le statuette e le assegnazioni ai vincitori.

“La La Land” ha comunque conquistato ben 6 riconoscimenti: premiata Emma Stone come migliore attrice protagonista, Damien Chazelle per la regia, Oscar anche nelle categorie scenografia, fotografia, colonna sonora e canzone originale, l’ormai famosissima “City of stars“. A vincere l’Oscar come miglior attore protagonista Casey Affleck per la sua interpretazione in “Manchester by the Sea” mentre l’oscar come miglior attore non protagonista è andato a Mahershala Ali. Oscar come migliore attrice non protagonista per la bravissima Viola Davis di Barriere.

Miglior documentario a vincere l’Oscar “OJ: made in America”, grande delusione per mancato riconoscimento al documentario Fuocoammare di Rosi. Gli italiani Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini hanno invece conquistato l’Oscar per il trucco di Suicide Squad. A vincere l’Oscar come miglior film straniero del 2017 “Il cliente” del regista iraniano Ashgar Faradi, non presente in segno di protesta per la politica di Trump.