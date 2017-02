Riforma pensioni. Le ultime novità ad oggi 27 febbraio 2017

Riforma delle pensioni, le ultime novità. La settimana iniziata oggi si preannuncia densa di novità per le pensioni. Il 1° marzo è fissato un incontro di carattere tecnico al ministero del lavoro tra Governo e sindacati, nel corso del quale verranno definiti i dettagli dei decreti attuativi delle misure sulle pensioni anticipate contenute nella Legge di Bilancio 2017. L’obiettivo manifestato dal Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, è quello dell’emanazione di tali decreti entro i termini stabiliti dalla legge. Tempi stretti, se si vuole che le misure per le pensioni anticipate, Ape e Ape social, possano partire entro il 1° maggio 2017. Nel corso dell’incontro che si è tenuto lo scorso 21 febbraio tra sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e dei pensionati Spi, Fnp e Uilp con il Governo, rappresentato dal Ministro Giuliano Poletti e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Marco Leonardi, le organizzazioni sindacali hanno sottoposto quelli che ritengono essere punti di debolezza degli interventi sulle pensioni anticipate. In particolare hanno evidenziato la necessità di ridefinire in senso estensivo la platea dei beneficiari dell’Ape social.

Pensioni anticipate: i lavori gravosi.

Il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli, ha sottolineato che nel corso del vertice con il Governo sulle pensioni, i sindacati hanno approfondito la tematica dei lavori gravosi. Lo scopo dichiarato è quello di verificare la possibilità di aumentare il numero dei lavori riconosciuti come “gravosi”, in modo da rappresentare un impegno programmatico da acquisire sia nella prossima nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, sia nella Legge di Bilancio per il 2018.

In tema di pensioni e lavori pesanti o pericolosi, l’Inas Cisl segnala che nel 2016 le denunce di infortuni sul lavoro sono state 636.812 contro le 632.665 del 2015, segnando una brusca inversione di tendenza dal 2001. Dai dati pubblicati dall’Inail emerge che la fascia di età più colpita dagli eventi infortunistici è compresa tra i 45 e i 54 anni di età, ma sono aumentati significativamente gli infortuni occorsi ai lavoratori di età compresa tra i 60 e i 64 anni. Per il presidente dell’Inas Cisl, Domenico Pesenti, si tratta di un dato da non sottovalutare. “E’ evidente”, ha affermato, “che è più facile incappare in un incidente quando non si è più giovanissimi, soprattutto se si lavora in settori molto rischiosi, come quello dell’edilizia. Per questo oggi, è ancor più importante intensificare i controlli e investire sulla formazione di figure professionali specializzate nella sicurezza, ma anche rafforzare le politiche di pensionamento anticipato per chi svolge mansioni pesanti e pericolose”.