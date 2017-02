Riforma pensioni, oggi 27 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, incontro governo sindacati, Inps, opzione donna, precoci, quota 41, conapo

Riforma pensioni, oggi 27 febbraio 2017, le novità. All’indomani del nuovo incontro tra governo e sindacati sul fronte pensioni, il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti, commenta in un’intervista sull’Huffingtonpost, le prossime iniziative dei sindacati sul fronte pensioni e lavoro, e dichiara:”Penso che sia arrivato il momento di dare vita ad una grande mobilitazione sindacale dei lavoratori e dei pensionati perché i nostri referendum su voucher e appalti trovino una risposta. Così come servono risposte anche sulle pensioni, sul fisco e sulla sanità. C’è davvero bisogno di ritrovarsi tutti insieme in piazza per raggiungere questi obiettivi e perché la politica non resti sorda e immobile ancora una volta ma sia obbligata a trovare delle soluzioni. Vedo che altri percorrono altre strade prestando il fianco a questo o quell’esponente politico. Così però ci facciamo solo strumentalizzare e soprattutto rischiamo di non ottenere quello per cui ci stiamo battendo. Riportiamo tutto al campo sindacale, facciamo il nostro mestiere e cerchiamo di farlo bene”.

Pedretti dalle pagine dell’Huffingtonpost rimarca:”Dobbiamo fare di tutto perché la Cgil non si esponga a polemiche esterne. Per un sindacato come il nostro l’autonomia dai partiti è fondamentale, oggi più che mai. Per noi conta solo il merito delle questioni. Perché come sindacalisti dobbiamo rispondere al nostro mandato, che è quello di rappresentare i lavoratori e i pensionati. Non ad altro. Per noi deve contare sempre e solo il merito delle questioni. E per noi il merito significa mettere sul tavolo del confronto con il governo e con la politica temi di vitale importanza per il paese e per milioni di persone. Penso alla povertà, che sta continuando a crescere in maniera significativa, e penso alle pensioni, al lavoro, alla sanità, ai temi posti dai referendum della Cgil su voucher e appalti”.

Pensioni dei parlamentari, le ultime dichiarazioni di Walter Rizzetto.

Sul fronte pensioni dei parlamentari, l’onorevole Walter Rizzetto, vicepresidente della commissione lavoro alla camera, in uno degli ultimi post su Facebook, ripropone la sua iniziativa legislativa relativa alle pensioni dei parlamentari, e dichiara:”Ora si svegliano anche i giornalisti. E pensano che la proposta sia originale ed innovativa. In realtà, come posso dimostrare, già mesi fa ho avanzato una richiesta analoga. Ma si sa, la tigre mediatica va cavalcata senza entrare nel merito delle vicende e va assecondata solo quando fa comodo. Un po’ come nel caso della famigerata assicurazione sanitaria degli “onorevoli”. Ed in questo, sono complici pure certi cronisti, cogli.nati e bastonati a dovere quando fa comodo, usati quando serve, spesso (ma non tutti) prostrati rispetto al sondaggio di turno. Ma evidentemente a loro piace.

Vi ripropongo la mia iniziativa sulle pensioni dei parlamentari. Semplice, no?(Trattamento pensionistico dei membri del Parlamento). 1.Al fine di applicare identici criteri per accedere al diritto alla pensione ed escludere disparità di trattamento tra eletti e elettori, ai membri del Parlamento si applica il sistema pensionistico vigente per i lavoratori dipendenti. Conseguentemente ai soggetti di cui al presente comma è riconosciuto un trattamento previdenziale calcolato in base al sistema contributivo di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.2.Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adottare le deliberazioni per l’attuazione del comma 1 per quanto di loro competenza.Nota: con tale proposta emendativa si intende applicare ai membri del Parlamento i medesimi limiti di età, criteri contributivi e coefficienti del sistema previdenziale previsto per tutti i lavoratori (attualmente disciplinato dalla legge Fornero), per riallineare i trattamenti pensionistici di deputati e senatori a quelli di tutti i lavoratori italiani, al fine di escludere disparità di trattamento e illegittimi privilegi nell’accesso al diritto alla pensione”.

Inps, ultime news su pensioni dei lavoratori addetti a lavori faticosi e pesanti.

Le ultime news sulle pensioni dei lavoratori addetti ai lavori faticosi e pesanti, in particolare in relazione a termini e modalità di presentazione delle domande, viene fornita dall’Inps, in uno degli ultimi messaggi. Come sappiamo, l’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 206 a 208) reca nuove disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni faticose e pesanti. Dal 1° gennaio scorso, per accedere al beneficio, il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro:il 1° marzo 2017, se perfeziona i requisiti entro il 31 dicembre 2017; il 1° maggio 2017, se perfeziona i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 .Il Messaggio 794 del 23 febbraio 2017 dell’Inps, dà indicazioni sulla presentazione tardiva della domanda e il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico. La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione deve essere presentata con la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, ma resta possibile l’utilizzo del modulo cartaceo AP45.

Lavoro, voucher: le ultime news. Arriva in commissione lavoro alla Camera il testo sui voucher.

In settimana, con precisione il 1 marzo 2017, ci sarò il nuovo incontro tra governo e sindacati sul fronte pensioni. La prossima sarà una settiamana importante anche sul fronte voucher e lavoro, come sottolinea Public Policy: “Arriverà mercoledì in commissione Lavoro alla Camera il testo base della pdl Voucher. La stessa commissione finirà i lavori sul ddl Autonomi martedì e solo dopo, come anticipato, si dedicherà alla pdl Voucher. Al momento sono 8 le proposte presentate e, dopo il ciclo di audizioni, si procederà all’adozione del testo base. Con molta probabilità verrà ripreso in larga parte il testo a prima firma Cesare Damiano (Pd), arricchito con norme di altre pdl. Tra queste, un richiamo più marcato sui vincoli della Pa sull’utilizzo dei buoni lavoro”

Pensioni anticipate, opzione donna, cumulo, le ultime news da Orietta Armiliato.

Il punto sulle pensioni anticipate, in particolare sulla possibile estensione del cumulo gratuito dei contributi che potrebbe essere utilizzato per fruire del regime Opzione donna, viene fatto da Orietta Armiliato del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, che nell’ultimo post sottolinea:”Carissime, le nostre attività non si limitano solo a parare i colpi che continuamente ci vengono sferrati da terze parti ma, essenzialmente, cerchiamo di portare avanti temi che possano portare vantaggi alla comunità e/o proposte funzionali a dirimere questioni e, tentando di essere complementari, di correggere storture in ambito previdenziale. In quest’ottica il nostro amico dott.Guido Sagrillo, rileva una tematica e la porta alla nostra attenzione.

Riporto, di seguito, la sintesi che lo stesso ha prodotto per noi, dopo un accurato studio della materia: Oramai sembra svanire la possibilità del cumulo gratuito dei contributi per poter accedere ad OD. L’alternativa rimane la possibilità, ove concessa, di dover pagare un onere per poter cumulare i contributi o riscattare periodi di studio e periodi di vuoto. Come è chiaramente specificato nell’articolo di Pensioni Oggi, sottolinea la Armiliato, il calcolo si basa sul guadagno ottenuto sulla pensione, nel sistema retributivo, con l’aggiunta dei contributi riscattati a prescindere se si optera’ per OD e il relativo calcolo contributivo. Risultato é che per chi chiede il riscatto o cumulo deve pagare in base ai vantaggi che otterrà con il retributivo e poi potrà scegliere se optare per il contributivo di OD. Come pagare una Ferrari e uscire in 500. Credo non sarebbe difficile trovare un modo per ottenere l’onere di riscatto o cumulo in base al sistema di calcolo della pensione per OD. Certo andranno cambiate alcune norme per evitare che ci siano i soliti furbetti che, una volta ottenuto l’onere in base al contributivo, poi scelgano il retributivo. Una cosa è certa, questa è una lotta che val bene condurre.” Guido stesso, si occuperà di questo tema con me ed in nome e per conto del nostro Comitato e gestirà questo post e le vostre conseguenti assunzioni, commenti ed osservazioni. Sono certa che Guido avrà il pieno supporto da parte di tutti noi e, intanto, gli auguriamo buon lavoro”.

Pensioni e retribuzioni, le ultime news e dichiarazioni di Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo.

Le ultime news sulle pensioni e retribuzioni dei vigili del fuoco, vengono fornite da Antonio Brizzi, segretario generale dle Conapo che critica duramente il trattamento riservato al Corpo dei Vigili del Fuoco: “Nonostante l’esito del Cdm e gli annunci del ministro Minniti relativi agli stanziamenti per il riordino delle carriere dei vari Corpi, i vigili del fuoco continuano a restare il Corpo dello Stato peggio trattato, sia per il fatto che i fondi messi a disposizione dal governo sono ampiamente insufficienti per l’equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni con gli altri Corpi e sia per il fatto che il ministero dell’Interno, sulla spinta dei sindacati che hanno iscritti in tutte le categorie di lavoratori, ha destinato al personale impiegatizio del Corpo aumenti superiori al resto del pubblico impiego utilizzando parte di quei fondi”. Antonio Brizzi, segretario generale del sindacato Conapo sottolinea: “Non capiamo come Minniti possa essersi prestato a questo affronto: la priorità – spiega Brizzi – deve essere il perseguire l’azzeramento dei 300 euro mensili di differenza tra noi e gli altri Corpi”.

Pensioni, precoci, quota 41, le ultime news.

I lavoratori precoci continuano la loro battaglia per ottenere le pensioni con 41 anni senza penalizzazioni, la cosiddetta quota 41. Lella Pala, del gruppo pubblico Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, nel post di ieri esorta i lavoratori precoci ad aderire alla petizione lanciata sul sito Change.org per rilanciare la proposta di Cesare Damiano sulle pensioni anticipate:”Forza ragazzi ! Mancano soltanto cento firme per arrivare a 30.000. Mi rivolgo a coloro che da tre settimane ci osservano dalla finestra , leggono i commenti e magari sono anche entrati nel sito della petizione, mitico cappellino rosso con la scritta 41, ma non hanno ancora firmato. Il tema pensioni è un passo che nel corso della vita dobbiamo affrontare TUTTI e se gli obiettivi sono irraggiungibili ci domandiamo il perchè. Il ddl 857 si rivolge anche a coloro che hanno 62 anni di eta’ e 35 di contributi ma e’ ferma in parlamento con le sue 50.000 firme cartacee già raccolte e depositate. Questa petizione serve per fare pressing. Pensiamo quanto e’ costato in termini di tempo , fatica e stress a quelle persone che si sono spesi per raccogliere quelle 50.000 firme. Sotto il sole, sotto la pioggia al freddo, ma vogliamo veramente invalidare tutto? E’ importante firmare tutti perche ci riguarda tutti”.