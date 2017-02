Robert Pattinson e FKA Twigs: insieme sul red carpet al Festival di Berlino 2017

Robert Pattinson e FKA Twigs a Berlino insieme – Dopo un lungo nascondersi agli scatti dei paparazzi, la coppia del secolo è uscita di nuovo allo scoperto al Festival di Berlino 2017 per il red carpet dell’attesissimo “The Lost City of Z“, l’ultima pellicola di James Gray. La presenza dell’attore protagonista del film – Robert Pattinson, ex vampiro Edward Cullen della saga di Twilight – giunto nella Capitale tedesca al fianco della sua inseparabile compagna FKA Twigs, al secolo Tahliah Barnett – ha provocato l’afflusso di innumerevoli giornalisti e fotografi, con l’annessa e connessa ondata di flash, ai quali questa volta la coppia si è prestata di buon grado.

Rari scatti per una coppia sempre affiatata. L’intrigante trama di “The Lost City of Z”

Robert Pattinson e FKA Twigs sono dunque una coppia sempre affiatata – a dispetto di quanto hanno raccontato certi tabloid – protagonisti di una storia d’amore per niente finita, come la naturale ritrosia della coppia, molto attenta alla propria privacy, potrebbe indurre a credere. Gli scatti di Berlino assumono quindi una grande importanza, vista la loro rarità. Robert era elegantissimo in abito blu e camicia bianca, mentre la ventinovenne cantautrice ha optato per una sorta di ‘tuta’ nera con ampio scollo. Sul tappeto rosso Pattinson, trent’anni, ha a lungo abbracciato la fidanzata. A fianco al protagonista i colleghi Charlie Hunnam e Sienna Miller, attori di un film che racconta l’incredibile ma vera storia dell’esploratore britannico Percy Fawcett, che attraversò l’Amazzonia agli inizi del ventesimo secolo, scoprendo civiltà fino a quel momento sconosciute.