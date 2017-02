Serie A, 26° giornata: i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno. Questi sono i risultati delle partite di serie A di ieri, domenica 26 febbraio 2017. Nella partita delle 12:30 il Palermo pareggia 1-1 contro la Sampdoria in casa, sprecando una ghiotta occasione per avvicinarsi all’Empoli quartultimo. Vantaggio di Nestorovski al 31′ su calcio di rigore e pareggio di Quagliarella al 90′, con assist di Muriel. Alle 15:00 la Lazio supera l’Udinese con la rete di Immobile, che realizza un calcio di rigore dubbio, concesso per un presunto fallo di mano in area friulana.

Il Milan vince 1-0 in casa del Sassuolo in una partita ricca di tensione e polemiche. Al 12′ Berardi sbaglia clamorosamente un rigore, tirando fuori. Non sbaglia invece Bacca, che al 22′ segna l’1-0 sempre su calcio di rigore, concesso per un dubbio fallo di Aquilani su Bertolacci. Al replay il contatto non sembra esserci. Il gol però sarebbe stato da annullare, perché l’attaccante colombiano scivola mentre calcia il pallone e lo colpisce con entrambi i piedi, commettendo un’irregolarità.

Di Francesco protesta per altri due rigori non concessi per due falli su Berardi e Politano di Vangioni e Paletta. Il Crotone perde 2-1 in casa e si arrende all’inevitabile retrocessione in serie B. I calabresi vanno in vantaggio al 10′ con Stoian, ma al 32′ pareggia Joao Pedro. Borriello segna il gol decisivo al minuto 69. Perde anche il Pescara per 2-0 a Verona, contro il Chievo: reti di Birsa, con un bellissimo sinistro a giro, e di Castro. L’ “effetto Zeman” sembra già finito. Il Bologna pareggia 1-1 col Genoa, allo stadio Marassi: al gol di Viviani su punizione risponde il destro a giro di Ntcham al 90′.

La Roma espugna San Siro grazie alla doppietta di Nainggolan che allontana l’Inter dalla zona Champions. Il belga segna prima al 12′ con un destro a giro e poi al 56′ con un bolide di collo pieno, ma Gagliardini protesta con Tagliavento e reclama per una spinta decisiva all’inizio dell’azione del secondo gol. I nerazzurri accorciano le distanze a dieci minuti dalla fine con un gol di rapina di Icardi. Chiude i conti Perotti, che all’85’ trasforma con freddezza il tredicesimo rigore concesso alla Roma in questo campionato. L’Inter protesta però per un fallo di Strootman su Eder nell’area romanista, non punito da Tagliavento. I giallorossi salgono al secondo posto solitario, a -7 dalla Juve e +5 sul Napoli.

Risultati: Napoli-Atalanta 0-2, Juventus-Empoli 2-0, Palermo-Sampdoria 1-1, Lazio-Udinese 1-0, Chievo-Pescara 2-0, Crotone-Cagliari 1-2, Sassuolo-Milan 0-1, Inter-Roma 1-3, Fiorentina-Torino (domani, 20:45).

Classifica aggiornata: Juventus 66, Roma 59, Napoli 54, Atalanta 51, Lazio 50, Inter 48, Milan 47, Fiorentina 40 (una partita in meno), Torino 35 (una partita in meno), Sampdoria 34, Chievo 32, Cagliari 31, Sassuolo 30, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 26, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 13, Pescara 12.

Prossimo turno: sabato 4 marzo 2017, Roma-Napoli (15:00), Sampdoria-Pescara (18:00), Milan-Chievo (20:45); domenica 5 marzo 2017, Atalanta-Fiorentina (12:30), Udinese-Juventus, Cagliari-Inter, Torino-Palermo, Empoli-Genoa, Crotone-Sassuolo (tutte alle 15:00), Bologna-Lazio (20:45).