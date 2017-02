Stefano Bettarini e Dayane Mello, ultime news gossip oggi 27 febbraio 2017

Dayane Mello e Stefano Bettarini, ultime news. Dayane Mello è davvero molto innamorata di Stefano Bettarini. Nonostante i due si conoscano da pochissimo, tra loro la passione è molto forte. “Ci conosciamo da poco, eppure lo amo, sono innamorata folle di lui”, ha detto la Mello a Novella2000. Certo, ci sono anche le malelingue: in tanti vedendo la copertina di ‘Chi’ su cui compariva un passionale bacio della coppia, hanno pensato si potesse trattare di una trovata per avere visibilità sui media. Dayane, però, non ci sta. “Ho sentito che alcuni pensano che sia una strategia di gioco, per far parlare di me e di Stefano, ma giuro che non è così”, ha detto.”E’ stato amore a prima vista, ci siamo visti e… boom, è scoppiato. Il nostro è un sentimento vero, per questo chiedo di lasciarcelo vivere senza gossip o strane frasi a effetto. Quando Stefano torna in Italia voglio andare in Toscana, nella sua terra, per conoscere le sue origini e fare una vacanza insieme lontani da tutto e da tutti”, ha concluso.

Dayane Mello ha vissuto un’infanzia non proprio serena. Il rapporto con la sua famiglia è stato complicato e, quando ha potuto, lei ha lasciato il Brasile per approdare in Italia. Al settimanale ‘Novella 2000’ ha raccontato: “Stefano è vero, gentile, educato, galante. Mi ha colpito la sua maniera di vedere la vita, di sorridere, perché è sereno. Io ho avuto un’infanzia molto dura e faticosa, tra le sue braccia mi sento al sicuro e protetta. Quando stiamo insieme dimentico i fantasmi del mio passato e penso solo al presente. Con lui e mia figlia. Non vedo l’ora che torni in Italia”. Certo, a fare breccia nel cuore della brasiliana sono stati anche i muscoli di Bettarini. “Il suo fisico, la sua postura da uomo, non da ragazzino. Stefano mi ha dato subito l’impressione dell’uomo che sa perfettamente quello che vuole. Mi ha colpito la sua determinazione fisica, e poi ha una pelle dorata dal profumo inebriante”, ha rivelato Dayane.