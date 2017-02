Tagli capelli corti primavera estate 2017: spopolano bowl cut e caschetti destrutturati

Tagli capelli corti primavera estate 2017, le tendenze del momento. Tutte le amanti dei capelli corti possono ritenersi soddisfatte per le numerose tendenze capelli di questa primavera estate 2017. I tagli per le amanti del genere sono infatti molto variegati e soddisfano gli stili ed i mood di tutte le donne, dalle più raffinate e classiche alle più eccentriche. Per tutte le donne che se la sentono di osare infatti, sta spopolando tra le tendenza capelli primavera estate 2017 il bowl cut, o meglio conosciuto come taglio a scodella. Questo particolare taglio di capelli è sicuramente molto audace e si sposa alla perfezione con una fisicità minuta ed un viso piccolo, per non rischiare di amplificare l’effetto tondeggiante e sembrare un uovo. Vediamo quali sono gli altri tagli di capelli corti della primavera estate 2017…

Tendenze capelli corti 2017: il caschetto è un vero must have.

I tagli capelli corti della primavera 2017 vedono in primo piano, oltre al bowl cut, anche i classici pixie, da portare più o meno lunghi e magari con un bel ciuffo che copra la fronte. Per tutte le donne che non se la sentono di osare con un taglio così corto, un bel caschetto è invece perfetto. La linea di taglio può spostarsi a seconda dei nostri gusti, da appena sopra le orecchie e poco sotto il mento, purchè non accarezzi le spalle. La particolarità del caschetto è che si sposa facilmente con tanti look diversi, dal più classico al più moderno ed audace. La vera tendenza del momento è il caschetto destrutturato, perfetto da portare mosso e spettinato, magari anche in un effetto semi wet.