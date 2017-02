Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: i nuovo tronisti e i colpi di scena nel trono classico

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: l’arrivo delle nuove troniste. Dalle ultime news e anticipazioni del programma di Uomini e Donne si viene a conoscenza che dopo l’arrivo del nuovo tronista Marco Cartasegna, arriverà sicuramente una nuova tronista. I nomi delle candidate sono tante. Se le preferite del pubblico restano Alessia Messina, ex fidanzata di Amedeo Andreozzi ed oggi ancora single, e Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi, a sorpresa, sul trono di Uomini e Donne potrebbe sbarcare una tra Jessica Vella e Mercedesz Henger. Per quanto riguarda Martina Luchena, ospite della trasmissione radiofonica di Non succederà più, ha escluso categoricamente che tra lei e Andrea Melchiorre ci sia qualcosa in più di un’amicizia, ecco quanto dichiara: “Non c’è niente tra di noi, assolutamente. Ci conosciamo perché stiamo sotto la stessa agenzia, quindi quando vado a Roma ci vediamo spesso per questo. Siamo semplicemente amici” e per quanto riguarda la sua ex rivale Camilla Mangiapelo afferma: “Magari ci saremmo anche trovate al di fuori del programma se non fossimo state rivali. E’ molto carina”.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: anche un altro nuovo tronista potrebbe fare il suo ingresso in studio.

Il trono gay che dovrebbe tornare, invece, in onda solo a settembre. Accanto a Marco Cartasegna, Luca Onestini e alla nuova tronista, inoltre, potrebbe arrivare anche un altro tronista per tornare alla formula dei quattro troni. Tra i nomi candidati ci sono quelli di Alessandro Schincaglia, Simone Cipolloni e Rafael Valle.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: altri colpi di scena nel trono classico.

Nella puntata di oggi di uomini e donne andrà in onda il trono classico. Marco che ha chiesto a Soleil di fare un’esterna con lui, si prenderà un due di picche, in quanto dopo l’esterna la corteggiatrice deciderà di corteggiare solo Luca. Intanto, mentre sembra tornato il sereno, un’altra corteggiatrice, Marcella, rivela in diretta in studio di aver udito una telefonata tra Soleil e il suo ex-fidanzato Andrea, Luca le chiede come mai non gli avesse mai parlato di questo ex, e lei risponde dicendo che si è trattata di una storia di una sola settimana, nulla di rilevante. La corteggiatrice però viene criticata e infangata così Soleil, infastidita da tutte queste voci sul suo conto, decide di andarsene. Luca le chiede il perché lei non gli avesse mai parlato di questo ex fidanzato Andrea e lei si giustifica asserendo che è stata una storia insignificante durata una settimana. I due ragazzi parlano un po’ fuori e alla fine Soleil decide di rimane in studio. Marco non apprezza il comportamento di Marcella che accusa le altre persone così in pubblico senza fornire comunque prove veritiere dell’accaduto.