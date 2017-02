Alessia Marcuzzi: il look all’Isola dei Famosi 2017 martedì 28 febbraio 2017…

Isola de Famosi 2017, il look di Alessia Marcuzzi. Martedì 28 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017 dopo il cambio di programmazione ed il passaggio al martedì. La puntata si preannuncia davvero ricca di eventi, i quali potrebbero ulteriormente sconvolgere gli equilibri del gruppo. Secondo le ultime anticipazioni sarà presente in studio Paola Barale, ex moglie di Raz Degan. La conduttrice ha annunciato tramite un post sul suo profilo Instagram che sarà presente negli studi dell’Isola dei Famosi 2017 per scambiare due parole con l’ex modello israeliano. Ma le anticipazioni non finiscono qui, vediamo cosa dobbiamo aspettarci da questa puntata dell’Isola dei Famosi 2017...

Isola dei Famosi 2017: il look scelto da Alessia Marcuzzi.

L‘Isola dei Famosi 2017 tornerà con una nuova puntata questa sera martedì 28 febbraio 2017, in prima serata con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Nelle puntate precedenti la conduttrice aveva sempre sfoggiato degli abiti total black il cui punto focale era la cinta che le cingeva la vita, resa ancora più preziosa da applicazioni o borchie dorate. Nell’attesa di sapere cosa indosserà Alessia Marcuzzi per questa puntata dell’Isola dei Famosi 2017, vediamo quali sono le altre anticipazioni sul reality. Negli ultimi giorni sono circolate due notizie che potrebbero cambiare notevolmente la sorte di due concorrenti; Raz Degan è infatti stato accusato da Moreno di aver rivolto delle parole poco carine nei confronti della moglie di Massimo Ceccherini. Attualmente però non ci sarebbe nessun video che proverebbe il fatto. Anche su Moreno Donadoni pesano forti accuse, in quanto sembrerebbe che anche sul suo conto graverebbe una denuncia penale… Per scoprire cosa succederà non ci resta che seguire la diretta di questa sera dell’Isola dei Famosi 2017.