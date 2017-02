Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti: le ultime news ad oggi 28 febbraio 2017. Si terrà oggi nel primo pomeriggio la riunione della Commissione Giustizia al Senato. Calendarizzati, come anticipato, anche i ddl su amnistia e indulto. Intanto prosegue lo sciopero della fame di Rita Bernardini, esponente dei Radicali italiani. Il tema delle carceri torna nell’attenzione pubblica anche per via dei recenti fatti di cronaca e suicidi nei penitenziari, che hanno funestato le scorse settimane.

Amnistia e indulto, Carceri e Detenuti: le ultime news.

Il Mattino di Padova ricorda l’importanza di un’iniziativa che da anni si svolge nel carcere Due Palazzi: l’incontro tra le scuole ed i detenuti. Iniziativa unica in tutta Italia, vede gli studenti decisamente coinvolti nell’esperienza che col tempo assume sempre più importanza. Sul Mattino di Padova la testimonianza della studentessa Anna, che scrive toccanti parole ai detenuti di Padova: “Vi esorto a credere in ciò che fate, perché, vi assicuro, lascia il segno: e per un uomo non c’è soddisfazione più grande di aver lasciato un insegnamento che migliori la coscienza di altre persone. Grazie delle vostre testimonianze, me le porterò sempre nel cuore”.

Intanto la situazione nelle carceri resta critica per via dei 3 suicidi in 4 giorni. Redattore Sociale ricorda l’impressionante sequenza di suicidi a Napoli Poggioreale, Bologna e Regina Coeli. “In meno di 2 mesi già dieci detenuti si sono tolti la vita (937 dall’anno 2000)” nota il portale Redattore sociale. Numeri che purtroppo non confortano ma invitano sicuramente ad una riflessione, non solo sul sovraffollamento carcerario ma anche sugli ex opg e sul ruolo attuale delle Rems da cui uno dei detenuti era scappato.

Ti potrebbe interessare anche: Amnistia e indulto tutte le ultime news e novità.