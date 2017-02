Carnevale di VignaValle 2017, oggi 28 febbraio 2017 Gran veglione di Martedì grasso

Carnevale 2017, oggi 28 febbraio 2017 gli eventi ed i festeggiamenti conclusivi della festa più colorata dell’anno. Con oggi si conclude il Carnevale 2017, e sono tante le manifestazioni organizzate in tutta Italia per concludere in maniera gioiosa la festa più allegra dell’anno. Chiusura con il botto per il Carnevale di VignaValle: dopo il grande successo delle sfilate di domenica 19 febbraio e di domenica 26 febbraio ricche di appuntamenti per bambini (spettacoli teatrali e festa in maschera di giovedì grasso) e per adulti, Vignanello e Vallerano si preparano al finale esplosivo, con l’appuntamento del martedì grasso.

Martedì 28 febbraio invece, il percorso sarà invertito. Partenza da Vallerano ed arrivo in piazza Battisti a Vignanello, dove l’accensione del Puccio saluterà il Carnevale in un’allegra girandola di colori. Il gran finale sarà però il Veglione alla discoteca Due Cigni dove saranno eletti anche Miss e Mister martedì Grasso. Partenza ore 23 presso il City Caffè. I festeggiamenti, insomma, ancora proseguono alacremente nei due paesi, registrando sempre uno straordinario afflusso di partecipanti, animati dalla voglia di trascorrere dei momenti di pura goliardia. Un plauso va agli organizzatori del Carnevale di VignaValle, l’associazione sportiva dilettantistica e culturale Una Pallina e un Cerchio – Tribù che Balla, che ha lavorato da mesi, con la partecipazione attiva della Pro Loco di Vignanello, e la collaborazione delle due amministrazioni comunali, per riportare in vita gli antichi fasti di una tradizione tanto cara a grandi e bambini