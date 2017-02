Caterina Balivo, look con maglietta floreale ricamata a Detto Fatto di oggi, 28 febbraio 2017…

Caterina Balivo, il look per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 28 febbraio 2017. Caterina Balivo presenta oggi, martedì 28 febbraio 2017, una speciale puntata di Detto Fatto con tanti tutorial dedicati al Carnevale! La conduttrice ogni giorno propone nuovi, graziosi look, ed anche oggi ha stupito con un nuovo outfit dal sapore casual chic: Caterina ha indossato dei jeans attillati ed una maglietta bianca con ricami floreali sul bordo superiore dal colore rosso. A completare il look sono delle bellissime décolleté nere con tacco da 10 cm color oro.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 28 febbraio 2017.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con un grazioso long bob, e di solito ama portare i capelli sciolti. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 28 febbraio 2017, la bella conduttrice ha però scelto di portare i capelli raccolti in una coda bassa di cavallo.