Detto Fatto, i tutorial di oggi 28 febbraio 2017: la speciale puntata di Carnevale

Detto Fatto, i tutorial di oggi, Martedì Grasso 28 febbraio 2017: make up, moda Carnevale bimbo. Detto Fatto oggi, 28 febbraio 2017, torna su Rai 2 con una speciale puntata dedicata al Carnevale. Caterina Balivo presenta le rubriche di oggi, molte delle quali sono dedicate alla festa più colorata e gioiosa dell’anno. A Detto Fatto Cheryl Pandemonium ci mostra come realizzare un trucco di Carnevale ispirato al mito dei cartoni anni Ottanta: Jem, la protagonista del cartone animato “Jem & le Holograms”. Cheryl consiglia, per un trucco da tutti i giorni e non solo per un trucco di Carnevale, di usare sempre il piega ciglia prima di applicare il mascara. Detto Fatto prosegue con Simona Mazzei, che spiega come relizzare abiti di Carnevale per i nostri bambini utilizzando ciò che abbiamo in casa e aquistando solo gli accessori. In questo modo non acquisteremo abiti che verranno utilizzati solo per un anno.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 28 febbraio 2017: arredo casa.

A Detto Fatto oggi non si parla solo dei Carnevale. Caterina Balivo spiega che, nell’arco della nostra vita, trascorriamo ben due anni netti a lavarci… Il bagno, dunque, deve essere reso un luogo piacevole e accogliente.