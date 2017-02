Guida tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di mercoledì 1° marzo 2017

Guida tv completa di mercoledì 1° marzo 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda mercoledì sera, 1° marzo 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la partita di calcio tra Lazio e Roma. Su Canale 5, invece, vedremo la serie tv drammatico Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di mercoledì 1° marzo 2017 - Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la partita di calcio tra Lazio e Roma, partita valida per le semifinali. Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv La porta rossa, con Gabriella Pession e Lino Guanciale. Vanessa scopre che la madre è viva e la cerca nella clinica dove potrebbe essere stata ricoverata. Intanto continuano le indagini sul defunto commissario Leonardo Cagliostro, ma le indagini non portano ai risultati sperati: in questura tutti iniziano a sospettare che Cagliostro passasse informazioni riservate alla criminalità. Anna è sconvolta e pensa di abortire… Leonardo, a questo punto, deve intervenire…

Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Chi l’ha visto, l’attesa trasmissione di Federica Sciarelli che propone casi nuovi e casi irrisolti.

La guida tv di mercoledì 1° marzo 2017 - Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Mercoledì 1° marzo andrà in onda la penultima puntata della fiction. Luca inizia ad avere una storia con Bruno, che però ha problemi con la madre, che non accetta la sua omosessualità. Scilla Manfridi, intanto, prepara il suo matrimonio, ma quando incontra Giampaolo, un carabiniere del posto, se ne innamora…

Su Rete 4 andrà in onda il film Monuments MenRobin Hood. Si parla della famosa leggenda di Robin Hood, un arciere al servizio di Re Riccardo Cuor di Leone. Il Re muore durante l’assedio del castello di Châlus Chabrol, e Robin Hood si schiera contro i baroni inglesi e il nuovo re Giovanni Senzaterra.

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il varietà Le Iene Show con Ilary Blasi e Teo Mammucari al timone del programma e con tanti nuovi servizi.

Guida tv di mercoledì 1° marzo 2017 - La7.

Mercoledì sera, 1° marzo 2017, su La7 andrà in onda La Gabbia open, trasmissione condotta da Gianluigi Paragone con tanti dibattiti su temi di attualità.