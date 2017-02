Isola dei Famosi 2017: anticipazioni, la diretta di questa sera martedì 28 febbraio 2017

Isola dei Famosi 2017, la diretta di questa sera. Questa sera martedì 28 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21.30 con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria. Secondo le ultime anticipazioni la puntata sarà ricchissima di colpi di scena; in primis Paola Barale ha annunciato tramite il suo profilo Instagram che sarà presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2017 per parlare con il suo ex marito Raz Degan, al centro delle polemiche per il suo atteggiamento nei confronti degli altri naufraghi, in particolar modo Giulia Calcaterra e Moreno Donadoni. Vediamo cos’altro dobbiamo aspettarci da questa nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017.

Isola dei Famosi 2017, anticipazioni e diretta: atteso in studio Giacomo Urtis. Ci sarà anche Massimo Ceccherini?

L’Isola dei Famosi 2017 torna questa sera su Canale 5 con una nuova puntata dopo il cambio di programmazione dal lunedì al martedì. Quello che ci aspettiamo è una puntata davvero scoppiettante. Secondo le ultime anticipazioni è atteso nello studio dell’Isola dei Famosi 2017 Giacomo Urtis, il quale è stato eliminato dal reality la settimana scorsa. Quello che non è ancora noto è se ci sarà anche Massimo Ceccherini, il quale ha deciso di eliminarsi dall’Isola dei Famosi 2017, annullando così il televoto che lo vedeva in nomination con Raz Degan. Secondo le ultime anticipazioni è atteso anche un chiarimento da parte della produzione per quanto riguarda una vicenda che coinvolgerebbe il rapper Moreno, accusato negli ultimi giorni di avere un procedimento penale a suo carico…