Isola dei Famosi 2017, il daytime del 28 febbraio 2017: ancora incertezza sulle nomination

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime e le new ad oggi, 28 febbraio 2017. Sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 l’argomento principale dei naufraghi è sempre il cibo. Giulia nota con molto dispiacere che i paguri che aveva preso il giorno precedente sono scappati dalla scatola in cui li aveva riposti, e si sfoga, incredula, con Nancy. Moreno spiega all’ex velina che i paguri spesso riescono a fuggire se sulla scatola non si ripone qualcosa di pesante… Samantha, intanto propone alle ragazze una battuta di pesca: la bella showgirl crede che ora i naufraghi si stiano cullando sulla disponibilità di frutta e verdura che hanno trovato sull’isola, ed invita le sue compagne d’avventura a pescare. La battuta di pesca è proficua: le naufraghe riescono a prendere dei polipi.

Sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 21 i naufraghi continuano a parlare del comportamento di Raz, sempre isolato dal resto del gruppo. Con Giulia la guerra è sempre aperta, ma molto iniziano a capire che Raz nel suo comportamento è sincero, non finge e non mette in atto strategie. Nancy è convinta che qualcuno dei naufraghi abbia nominato Raz in quanto è un personaggio forte, e con Eva parla delle nomination: le due non hanno ancora deciso se nominare Moreno o Simone…