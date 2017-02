Isola dei famosi 2017: stasera ospite anche Paola Barale per parlare con Raz! Appuntamento stasera alle 21.20 su Canale 5 con l’Isola dei Famosi 2017 Ed.12 condotta da Alessia Marcuzzi insieme all’opinionista Vladimir Luxuria. Stasera importanti novità impuntata perché tra gli opinionisti sarà presente anche Paola Barale, ex compagna di Raz Degan, che sarà presente per far sentire tutto il suo sostegno.

Isola dei famosi 2017: Paola Barale e Imma Battaglia in puntata.

“Ok mi avete convinto.. domani sera vado in studio a chiacchierare un po’ con Raz , ci vediamo là” ha scritto Paola Barale sul suo profilo Instagram annunciando la sua presenza in puntata all’Isola dei Famosi 2017 Ed.12, come auspicato da tantissimi suoi fan. Potrebbe esserci in studio, secondo le ultime anticipazioni, anche Imma Battaglia, legatissima ad Eva Grimaldi. Sarà una serata cruciale per capire gli equilibri del gruppo. Raz Degan nella sua versione di naufrago “solitario” ed indipendente sembra essere sempre più inviso ai suoi compagni. Cosa succederà? Riuscirà ad uscire indenne dalle nomination? Lo scopriremo stasera in prima serata all’Isola dei Famosi 2017 su Canale 5.