Riforma pensioni. Le ultime novità ad oggi 28 febbraio 2017

Riforma delle pensioni, ultime novità. Una delle misure sulle pensioni contenute nella Legge di Bilancio 2017 è l’ottava salvaguardia pensionistica per gli esodati. Secondo il calendario di presentazione delle istanze di accesso all’ottava salvaguardia indicato dall’Inps, i soggetti cessati per accordi e risoluzioni unilaterali, lavoratori che sono in congedo per assistere figli con disabilità grave e lavoratori con contratto a tempo determinato ad esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifiche stagionali, che intendono accedere alla misura di salvaguardia, devono presentare istanza di accesso alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017. Nella circolare 11/2017 dell’Inps vengono illustrate le disposizioni relative all’ottava salvaguardia pensionistica. Nel documento si precisa che inoltre che i soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari, iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia all’INPS entro e non oltre il 2 marzo 2017. E’ prevista, inoltre, la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato.

Pensioni, esodati. la questione è risolta?

In tema di pensioni ed esodati, secondo quanto affermato da Titti Di Salvo, deputato del Pd e membro della Commissione lavoro alla Camera, con l’ottava salvaguardia sarà esaurita definitivamente la platea degli esodati. Si attende l’esito del monitoraggio per ulteriori valutazioni.

L’impatto delle salvaguardie pensionistiche sui conti pubblici.

Nell’analisi della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell’Inps nell’esercizio 2015, si fa riferimento agli otto provvedimenti di salvaguardia susseguitisi dall’entrata in vigore della riforma Fornero, che hanno portato il numero complessivo di soggetti salvaguardati a 167.795 unità. La Corte dei Conti segnala che allo stato attuale l’Istituto previdenziale ha provveduto ad inviare 128.820 certificazioni a fronte delle quali sono state liquidate, all’ottobre 2016, 113.219 pensioni. In base a quanto emerge dal XV Rapporto annuale dell’Inps, degli 88 md di risparmi previsti nel periodo 2012 -2021 le prime sette salvaguardie ne erodono circa il 13 per cento. Per la Corte dei Conti,in linea generale, è da rilevare come il progressivo ampliamento della platea di soggetti interessati dalle misure di salvaguardia, l’ultima delle quali intervenuta a distanza di sei anni dall’entrata in vigore della l. n. 214/2011, ponga in sempre maggiore evidenza gli interrogativi circa la coerenza degli interventi in parola con l’obiettivo inizialmente perseguito di un esonero indirizzato in maniera specifica a lavoratori in difficoltà economica fra la cessazione dell’attività e la percezione della prima pensione.