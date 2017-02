Riforma pensioni, oggi 28 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, incontro governo sindacati, rimborsi, restituzioni, opzione donna, precoci, vitalizi

Riforma pensioni, oggi 28 febbraio 2017, le novità. Sul fronte pensioni, e restituzioni dell’indebito, Il Codacons si è schiera to al fianco di tutti i pensionati e dei cittadini illegittimamente danneggiati dal comportamento dell’Inps.Nonostante la Corte di Cassazione sia Stata chiara sull’argomento, l’INPS continua ad inviare comunicazioni con la rettifica dei calcoli sulle pensioni già corrisposte. Tale atto è illegittimo. Il Codacons intraprende quindi un’azione di classe a tutela dei cittadini nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per far cessare il comportamento illecito. Sia la Legge n. 88 del 1989, sia le recenti Sentenze della Corte di Cassazione (tra le quali ricordiamo la sentenza n. 482 del 2017) hanno più volte sancito come pur potendo le pensioni esser in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di “errore di qualsiasi natura” commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, non si può far luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato. Secondo quanto segnala l’agenzia Agenpress, pertanto quando l’errore è dovuto all’Inps, e non al pensionato, il quale ha omesso di segnalare fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, tali somme non devono essere restituite.Tutti i pensionati che hanno ricevuto comunicazioni di questo senso o abbiamo subito la detrazione successiva possono contattare il codacons della lombardia per la restituzione delle somme indebitamente richieste.

Reddito di cittadinanza e welfare, le proposte di Matteo Renzi.

In questi giorni ha fatto discutere la proposta di Matteo Renzi in materia di welfare, relativa all’introduzione del lavoro di cittadinanza, che differisce dal reddito di cittadinanza proposto dal M5S. Per l’ex premier Matteo Renzi “garantire uno stipendio a tutti non risponde all’articolo 1 della nostra Costituzione che parla di lavoro non di stipendio. Il lavoro non è solo stipendio, ma anche dignità. I reddito di cittadinanza nega il primo articolo della nostra Costituzione” dice Renzi secondo il quale “serve un lavoro di cittadinanza” mentre “in questo tempo di forti cambiamenti dobbiamo rivoluzionare il nostro welfare che negli Usa non c’è come da noi in Europa“, sottolinea Renzi dalle pagine del Messaggero.

Intanto, tra pochi giorni, sottolinea il Messaggero, dopo l’approvazione della legge delega sulla povertà il cui esame nell’aula del Senato inizia martedì, sarà varato un solo decreto attuativo che farà decollare un pacchetto di aiuti di circa 2 miliardi di euro a favore di 1,7 milioni di italiani in serie difficoltà. Entro aprile ci sarà un “programma di interventi che ad una nuova spinta all’innovazione affiancherà proposte di aiuto non assistenziale ai più poveri. Cardine del ‘nuovo welfare’ sarà la proposta di lanciare la Protezione Sociale, ovvero una nuova struttura pubblica in grado di non far sentire più soli gli italiani colpiti dalla crisi”.“

Pensioni, welfare, le news di Cesare Damiano.

Sul fronte pensioni, welfare e reddito di cittadinanza anche Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera, dice la sua sulla proposta di Renzi e dichiara:”Il lavoro di cittadinanza proposto da Renzi non sappiamo ancora cosa sia, come funzioni e come verrebbe finanziato. Quello che è certo è che le nuove generazioni, entrate prima nel capitalismo finanziario e poi in quello digitale, hanno anche bisogno di una ‘pensione di cittadinanza’. “Si tratta – sottolinea Damiano – del disegno di legge 2100 Gnecchi e Damiano, che prevede una pensione di base di circa 500 euro, pagata dalla fiscalità generale, garantita ai giovani entrati nel mondo del lavoro a partire dal ‘96, che avranno una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo. Questa nostra proposta ha il vantaggio di essere stata sostanzialmente recepita dal verbale di accordo sottoscritto da CGIL, CISL e UIL con il governo del settembre scorso: verbale che sarà oggetto di un incontro tra sindacati e Governo nei prossimi giorni”. “Nel testo concordato l’argomento viene chiamato pensione contributiva di garanzia”

Lavoro, le ultime news di Cesare Damiano.

Sul fronte lavoro, Damiano annuncia “che la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Carta dei diritti universali del lavoro’ promossa dalla Cgil sarà incardinata in Commissione nei prossimi giorni. Il sindacato guidato da Susanna Camusso lo chiede insistentemente da settimane, anche in occasione degli incontri avuti con i gruppi parlamentari di Camera e Senato. Anche dal fronte opposizione, Renata Polverini di Forza Italia assicura che l’iter sarà avviato a breve: “Non è stata incardinata non per cattiva volontà- spiega- ma perché eravamo impegnati nel provvedimento sul lavoro autonomo, abbiamo chiesto una settimana di tempo in più. Tra qualche giorno la Carta sarà incardinata: abbiamo condiviso tutti questa esigenza perché, al di là del merito visto l’alto numero di firme raccolte, penso debba essere esaminata

Pensioni e vitalizi, le ultime news.

Al programma di Rai Uno “L’Arena“, condotto da Massimo Giletti, si è parla di pensioni, in particolare dei dei vitalizi dei deputati regionali e tra gli ospiti c’è il presidente della Regione Rosario Crocetta, per il quale “in Sicilia vanno aboliti, ma io non ho una maggioranza e non posso agire”, dice il governatore, che promette di parlarne con il presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone. “Sono presidente – aggiunge Crocetta – nella regione più canaglia d’Italia”. Poi il discorso scivola sul contributo di solidarietà per le pensioni d’oro e il conduttore afferma che in Sicilia non è stato applicato. “Se è su base volontaria – osserva Crocetta – non lo faranno mai”. Ardizzone reagisce a distanza, spiegando che il contributo di solidarietà è stato applicato in Sicilia come nelle altre regioni e annuncia querela nei confronti di Giletti. Poi è scagliato contro il governatore che non ha difeso la Sicilia e parla di conflitto istituzionale. Crocetta spiega di non aver mai attaccato Ardizzone; anzi, di aver difeso l’Ars.

Pensioni dei parlamentari, la proposta del M5S.

Sul fronte pensioni dei parlamentari, il M5S ha proposto di abolire definitivamente, attraverso una delibera degli uffici di presidenza di Camera e Senato invece che con una legge, i vitalizi “mascherati”: ovvero la nuova pensione contributiva che i parlamentari possono ottenere, al compimento dei 65 anni con 4 anni e sei mesi di legislatura (o a 60 anni con due legislature alle spalle). Un “privilegio medievale” che per il M5S si può cancellare “in cinque minuti, con una delibera di venti righe, senza navetta fra Camera e Senato, solo col voto degli uffici di presidenza” dei due rami del Parlamento. La proposta è stata oggetto di una conferenza stampa ieri a Montecitorio, con il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e due suoi colleghi di gruppo: il deputato Riccardo Fraccaro e la senatrice Laura Bottici.

“Se a settembre dovesse scattare la pensione dei parlamentari, allora sarebbe l’Armageddon dei partiti e lo verrebbero a celebrare migliaia di persone in piazza”, è la minacciosa previsione di Di Maio. I pentastellati propongono invece che i contributi versati dai parlamentari in carica vadano a confluire nelle casse della previdenza pubblica e valgano per il conseguimento della pensione “con le stesse regole che normano la vita dei cittadini che vivono fuori dai palazzi”. Domani, hanno annunciato Di Maio, Fraccaro e Bottici, “andremo dalla presidente della camera Laura Boldrini e dal presidente del Senato Pietro Grasso e chiederemo di convocare un ufficio di presidenza ad hoc per abolire questo privilegio. Se ciò non avverrà, ci torneremo ogni giorno con un pensionato di questo paese e gli diremo di chiedere che questo odioso privilegio abbia fine”.

Pensioni anticipate ed opzione donna, ultime news.

Titti Di Salvo ha fatto chiarezza sul punto pensioni anticipate donne ed opzione donna. In particolare l’onorevole fa il punto in merito ad una vociferata proroga al 2018 per Opzione Donna. La risposta dell’onorevole è chiara: non c’è alcuna possibilità per una proroga. Nonostante infatti ci siano ancora dei fondi, questi vanno conservati e canalizzati per tutte le aventi diritto, anche quelle che non hanno fatto domanda, ma che potrebbero ripensarci. Intanto cresce l’attesa per i prossimi incontri e confronti tra Governo e Sindacati per la fase 2 della riforma pensioni dei decreti attuativi dell’Ape.

Pensioni, fase due della riforma.

All’indomani del prossimo incontro tra governo e sindacati sul tema della riforma delle pensioni, Ivan Pedretti su Facebook lancia l’idea di una nuova mobilitazione sindacale per lavoratori e pensionati: “Penso che sia arrivato il momento di dare vita ad una grande mobilitazione sindacale dei lavoratori e dei pensionati perché i nostri referendum su voucher e appalti trovino una risposta. Così come servono risposte anche sulle pensioni, sul fisco e sulla sanità. C’è davvero bisogno di ritrovarsi tutti insieme in piazza per raggiungere questi obiettivi”.Tanti i commenti a margine del post, come ad esempio quello di un utente che lamenta e manifesta una sfiducia generalizzata in questo tipo di iniziative: “Scusa Ivan, belle parole, bei concetti e soprattutto bei propositi, ma a quando qualcosa di molto concreto?? La gente è stremata, sfiduciata, ormai allo sbando. Sono certo che una manifestazione” SERIA” troverebbe una grandissima accoglienza. Contro sprechi, privilegi, malasanità, povertà dilagante, disoccupazione giovanile ecc. solo una vera presa di coscienza può cambiare le cose. Dacci un segnale e faremo di tutto per essere in migliaia… intanto io ci sono..”.

Ed ancora un altro utente che lamenta, unendosi alla voce di tanti altri, della mancata riforma della legge Fornero:”Invito alla mobilitazione? Ancora? Dopo avere atteso tre anni il risveglio sindacale a seguito della legge Fornero? Dopo Roma?….Si partorisce l’APE e si fa bandiera di un timido, sacrosanto, ancorché tardivo aumento generalizzato delle pensioni più basse. Per cui mi spiace Pedretti ho rispetto per lei, la Sua dedizione il suo impegno, sosterrò la CGIL nei referendum, lotterò come sempre per ciò che mi convince. A questo appello però, al merito delle questioni, rispondo: ANCHE NO GRAZIE! ABBIAMO GIA’ DATO”.

Pensioni, precoci, quota 41, le ultime news.

Sul fronte pensioni dei precoci e quota 41, Antonina Cicio, una degli amministratori del gruppo Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti‘, ha scritto su Facebook un post in cui ha annunciato le mosse che precoci porteranno a compimento questa settimana. Domani, 28 febbraio 2017, avranno l’occasione di incontrare Marco Leonardi. In sede di colloquio i lavoratori, una piccola delegazione composta da Antonina Cicio, Paola Picca, D’Onofrio Maurizio, Alfiere De Angelis, Mauro d’Achille, Roberto Occhiodoro, torneranno a riaffermare le loro richieste.