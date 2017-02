Serie A, posticipo 26° giornata, Fiorentina-Torino: il risultato finale e la cronaca! Finisce 2-2 il posticipo della 26° giornata tra Fiorentina e Torino, giocato ieri lunedì 27 febbraio 2017. Situazione surreale allo stadio Artemio Franchi, dove il pubblico si è diviso a causa della contestazione della curva contro i Della Valle e Paulo Sousa. Ai cori pesanti contro squadra, dirigenza e allenatore provenienti dalla Fiesole, i tifosi delle tribune hanno risposto con fischi di disapprovazione.

Il canovaccio della partita è un classico della stagione viola: partenza sprint nel primo tempo, crollo verticale nella ripresa. La squadra di casa va in vantaggio all’8′ con un destro di Saponara che si inserisce bene in area di rigore per sfruttare una respinta di Hart. Al 38′ raddoppia Nikola Kalinic su calcio d’angolo, con un colpo di testa angolato. Dodicesimo gol in campionato per il centravanti croato (17 in stagione). Nel secondo tempo il Torino entra con un altro piglio e al 62′ ha l’occasione per accorciare le distanze.

Belotti ha la possibilità di segnare su calcio di rigore, ma scheggia la traversa e spreca dal dischetto. Tre minuti dopo però il “gallo” si riscatta e segna il 2-1 con un colpo di testa. Al 69′ entra l’ex Ljajic, lasciato in panchina a sorpresa da Mhajlovic per far giocare un deludente Boye. La Fiorentina non riesce a reagire e crolla fisicamente nel finale di partita, consentendo al Torino di cercare con aggressività il pareggio. All’ 85′ Belotti segna il 2-2 con un destro angolato su assist di Baselli.

Diciannovesimo gol per il giovane attaccante della Nazionale di Ventura, che aggancia così Higuain e Dzeko in cima alla classifica cannonieri. Sia la Fiorentina (41 punti) che il Torino (36) non riescono più a trovare continuità. Paulo Sousa è deciso a non dimettersi, ma ormai il suo destino sembra segnato. Il Torino di Mihajlovic paga gli infortuni in difesa, che hanno tolto sicurezza alla squadra, ma può consolarsi per aver consegnato alla Nazionale uno dei centravanti più forti d’Europa.